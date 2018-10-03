Piyasalarda İtalyan riski kararsızlığa itti

Türk mali piyasaları kararsız ve biraz da kar satışlarının gölgesinde bir gün geçirdi

Dün küresel mali piyasaları etkisi altına alan ve risk iştahını azaltan İtalya riski, sabah saatlerinde genele yayılan bir satış baskısı kurdu

İtalya hükümetin AB bütçe kurallarına uymayacağı açıklaması ardından İtalyan 10 yıllık tahvil faizin 4,5 yılın zirvesi olan % 3,5 seviyesine yükselirken, ortak para birimi EUR ise USD karşısında 1,15 seviyesinin diplerine kadar geriledi

Günün ilk yarısında etkili olan İtalya riski ile USD/TL kuru bir önceki gün test ettiği 5,91 seviyesine nazaran 6,06 seviyesini test etse de, günün ikinci yarısında, İtalya riskinin hafiflediğine şahit olduk. İtalyan basınında yer alan habere göre hükümetin AB’nin talebini kabul etmesi, kısmi de olsa rahatlama getirdi

6,06 seviyesini test ederek neredeyse risk iştahının düştüğü günlerde en çok satılan para birimi olan TL, günün ikinci yarısında 5,99 seviyelerinde dengelendi

Fitch’in Türk bankalarının notunu düşürmesi ve İtalya riski ile satıcılı geçen Avrupa borsalarına paralel, BİST100 endeksi günü düşüşle tamamlarken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi de yeniden % 18’li seviyelere yükseldi

Piyasaların ana konsantrasyonu birazdan (TSİ10:00) TÜİK tarafından açıklanacak resmi enflasyon verilerine çevrildi. Reuters anketine göre manşet TÜFE enflasyonunun aylık % 3,6 artış kaydedeceği tahmin ediliyor. Daha yüksek bir gerçekleşme, haliyle negatif algılanacaktır. Özellikle, geçen ay gıda fiyatlarında yaşanan sert yükselişin bayram tatili nedeniyle fiyatlara yansımaması (Ağustos ayında gıda fiyatları % 0,06 arttı) ardından Eylül ayında sert yükselişin etkili olacağını düşünüyoruz. Manşet enflasyon kadar çekirdek göstergeler ve ÜFE tarafı da yakından izlenecektir

ABD'de DJ Sanayi endeksi yeni bir rekor kırıp Amerikan ekonomisinin gücünü yansıtırken Avrupa’da İtalya riski takip edilmeye devam ediyor

İçerde enflasyon verisinin yanısıra, dışarda dünyada genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI ve ISM verileri izlenecek



Finans dışı reel kesimin FX açık pozisyonu



TCMB verilerine göre finans dışı reel kesimin FX açık pozisyonu Temmuz ayında 217,2 milyar dolara yükseldi. 2018 yılına USD/TL kurunun 3,80’den başlayarak dolu dizgin 6 / 7 seviyelerine geldiği bir ortamda, şirketlerin kambiyo zararı yaklaşık 500 milyar TL yapıyor. Şirketler hem kur hem de faiz şoku ile boğuşarak büyük bir stres yaşadığını söylemek yanlış olmayacaktır





Kaynak: TCMB





Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Eylül ayı araç satış rakamları



ODD verilerine göre, Eylül’de, otomobil, hafif ticari araç pazarı bir önceki senenin aynı ayına göre % 67,7 düştü. Eylül ayı özelinde bakılırsa, 2011 yılından bu yana en sert düşüşle karşı karşıyayız. Dün bültenimizde yayımladığımız ve ISO PMI verisinin de işaret ettiği üzere, Türkiye ekonomisinde keskin bir yavaşlama olduğu yönündeki görüşlerimizi destekleyen bir veri ile daha karşı karşıyayız





