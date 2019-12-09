Piyasalarda gündem yoğun: İngiltere seçimleri, TCMB, FED ve ECB toplantıları

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Neredeyse, son 2 aydır, USD/TRY kurunda aşağıda 5,6850 , yukarda ise 5,79 seviyeleri ceza alanın çizgileri misali destek ve direnç görevi üstleniyor.
- Geride bıraktığımız hafta genelinde, 5,75 etrafında salınan USD/TRY, Cuma gününü ikinci yarısında bandın üst seviyesini test etti.
- Öncelikle, Cuma günü, günün ikinci yarısında açıklanan ABD istihdam raporunun beklenmedik derecede güçlü sonuçlandığını söylemem gerekiyor.
- Her ayın ilk Cuması ABD’de açıklanan istihdam raporu, ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin en önemli ipuçları sağladığından küresel piyasalar tarafından önemle takip ediliyor.
- ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Kasım ayında tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça üzerinde 266 bin kişi artış gösterirken, işsizlik oranı ise %3,5’e geriledi. Yıllık ücret artışlarının bir kez daha %3 üzerinde denge bulmasını da göz ardı etmemek gerekiyor.
- Güçlü istihdam verilerinin yanı sıra, ekonomik güven endeksi de beklentilerin üzerinde açıklanması, sanılanın aksine, ABD’de ekonomik aktivitenin güçlü seyrini koruduğuna işaret ediyor.
- Hafta boyunca 5,75 seviyesinde salınan kur, haftanın son günü 5,79 seviyesini test etmesi ardından günü 5,77 seviyesinde tamamladı (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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