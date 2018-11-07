Piyasalarda dün kar realizasyonlu bir gündü

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya para ve borsa piyasası ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

Türk mali piyasaları, ABD ile gerilen ilişkiler ardından Ağustos ayında yaşadığı kur ve faiz şokunun yaralarını sarmaya devam etse de, dün aşırıya kaçmış iyimserlik ardından kar realizasyonu yaşandı