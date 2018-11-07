Piyasalarda dün kar realizasyonlu bir gündü

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya para ve borsa piyasası ile ilgili değerlendirmesi şöyle:
Türk mali piyasaları, ABD ile gerilen ilişkiler ardından Ağustos ayında yaşadığı kur ve faiz şokunun yaralarını sarmaya devam etse de, dün aşırıya kaçmış iyimserlik ardından kar realizasyonu yaşandı
- Hatırlanacağı üzere, Papaz Brunson’un serbest kalması ardından tıkalı olan diplomatik kanallar açılmış, akabinde bakanlar nezdinde yaptırımlar karşılıklı olarak kaldırılmış; bu hafta devreye giren İran yaptırımları konusunda ise muafiyet alan ülkeler arasına Türkiye’nin de katılması, TL ve TL cinsi yatırım araçlarına olumlu anlamda yansımıştı
- Öyle ki, USD/TL kuru Ağustos ayında test ettiği 7,24 seviyelerini ile tüm zamanların rekoru ardında dün sabah 5,3050 seviyesine varan bir gevşeme kaydederken, benzer bir şekilde Ağustos ayında % 23 seviyelerine varan 10 yıllık tahvilin bileşik faizi de dün % 16’lı seviyeleri test etti
- Borsa cephesinde de benzer bir senaryonun hakim olduğunu söyleyebiliriz. ABD’nin İran yaptırımlarını delme konusunda Halk Bank’a verilecek ceza nedeniyle Türk mali piyasaları uzun bir zamandır sancılı bir süreç yaşıyor. Gelinen noktada, normalleşmenin bir parçası olarak, sindirilebilir bir ceza rakamı ile sürecin tamamlanacağı beklentisi de bankacılık hisseleri üzerinden endeksin genel görünümünü olumlu kılıyor
- Her ne kadar dün sabah saatlerinde toz pembe bir görünüm arz eden Türk mali piyasaları güne ucuz olduğu algısı ile yabancı girişleri ile iyimser başlasa da, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İran yaptırımlarını doğru bulmuyorum, böyle bir yaptırıma uymayız” yönünde açıklaması günün ilerleyen saatlerinde TL ve TL cinsi yatırım araçlarında kar satışlarını tetikledi
- Bu arada petrol konusunda alınan muafiyetinin de 6 ay süre ile geçerli olacağı, sonrasında miktarın yarıya indirileceği detayları da iyimserliği bir nebze de olsa gölgelediğini söyleyebiliriz. USD/TRY kuru 5,41 seviyelerine doğru bir atak yaparken, BIST100 ana endeksi günü % 1,3 kayıpla tamamladı. Tahvil faizlerinde ise 2 yıl vadeli tahvilin bileşik faizi yaklaşık 130 baz puan gerilerken, uzun vadeli faizlerde ise yükseliş görüldü
- Piyasa kapanışı ardından ise, ABD, terör örgütü PKK’nın üst düzey üç yetkilisinin yakalanması için para ödülü koydu. Bu karar ilk etapta olumlu görünmekle birlikte, ABD’nin PKK ile YPG arasına kalın bir çizgi çizdiğini, terörün karşısında durduğunu belirtmesine rağmen YPG ile mevcut işbirliğini de teyit ettiği çıkarımına varıyoruz. Hükümet cephesinden İbrahin Kalın’ın açıklamaları bizim düşüncemiz ile örtüşüyor: “YPG’yi PKK’dan ayırıyoruz diyerek bizi kandıramazlar”
- Neredeyse son zamanların en iyi ekonomik performansının kaydedildiği ABD’de, popülaritesi % 40 civarına gerileyen Başkan Trump, tabir caizse tek parti iktidarını kaybetti. Seçim sonuçlarına göre, artık ABD’de bölünmüş bir Kongre yapısı var. Cumhuriyetçiler Senato’daki üstünlüğünü pekiştirirken, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Demokratlara geçti. Bu sonuçlar Başkan Trump’ı “topal ördek” konumuna getirdi
- Seçim öncesi anketlerde Temsilciler Meclisi’nin Demokratlara geçeceği beklentisi hakimdi. Bu şekli ile öne çıkan bir yapının, siyasi anlamda Trump’ın keskin kenarlarını törpüleyeceğini algısı yaratarak piyasaları olumlu anlamda etkileyebilir
- Türk mali piyasaları, halen daha ABD ile ilişkilerin daha da normalleşme yönünde ilerleyeceği ve Halkbank soruşturmasının olumlu anlamda sonuçlanacağı beklentisinin sürükleyici etkisi ile bir müddet daha olumlu tarafta kalacağını düşünüyoruz. Haftaya Paris’te Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşecek
- Dün bültenimizde teknik olarak analiz ettiğimiz USD/TRY kurunda öne çıkan 5,28-5,32 aralığının aşağıya takip etmeye devam edeceğiz. Mevcut yakın vadede riskler göz önüne alındığında, kur cephesinde taban çalışmalarının yaşandığını düşünüyoruz
- Günün makro ekonomik veri takvimi oldukça sakin. FED’in herhangi bir yeni adım atmasının beklenmediği faiz toplantısı ise yarın takip edilecek