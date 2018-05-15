Piyasalarda Dolar - TL dalgalanması sürüyor

USD/TL kuru dün sabah saatlerde 4,35 seviyesine varması ardından gün sonunda 4,30 seviyesine geri çekilse de, Türk Mali piyasalarının kapanması ardından düşük işlem hacmi ile yeniden 4,35 seviyesine yükseldi

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Türk Mali piyasalarına yönelik “spekülatif atak” tarzında dönen ve parabolik bir hal alan görüntü her geçen gün daha da kuvvetleniyor

USD/TL kuru dün sabah saatlerde 4,35 seviyesine varması ardından gün sonunda 4,30 seviyesine geri çekilse de, Türk Mali piyasalarının kapanması ardından düşük işlem hacmi ile yeniden 4,35 seviyesine yükseldi

Bu sabah 7:30 sularında, Asya piyasalarının kapanışına doğru kura gelen yeni bir atak ile kurun en yüksek 4,3990 seviyesinin test ederek yeni bir rekor kırdığını not etmek gerekiyor

Metaforik olarak, piyasalar (rakip boksör), TCMB’nin açığını arar tarzında etrafında dolanmaya devam ediyor. TCMB’nin şu anda gelen ataklara karşı güçlü bir duruş sergileyememesi, rakibi daha da iştaha getiriyor

TCMB’den sıkı bir yumruk görmeden, rakip boksörün fırsat kollamaya devam edeceğini düşünüyoruz. USD/TL kurunun keşfedilmemiş sularda yukarı yönlü eğilimi maalesef sürebilir

TCMB'nin olağan PPK toplantı tarihi 7 Haziran. Bu nedenle olağanüstü bir toplantının da gündeme gelebileceğini not etmek gerekiyor

Tahvil faizlerinde kanama dün de devam etti. 10 yıl vadeli gösterge bileşik % 13,90 ; 2 yıl vadeli ise % 16,10 seviyesinden kapanış yaptı. TCMB’nin azami faiz oranının % 13,50 olduğu düşünülürse, piyasanın faiz artırım beklentisi içinde olduğunu görüyoruz

Dün açıklanan Mart ayı cari işlemler açığı aylık bazda 4,8 milyar dolar ile beklentileri aştı. Yıllık bazda açığın 55,4 milyar dolar ile GSYIH’ya oranının % 6,5 seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Açığın finansman kalitesinde de belirgin anlamda bir bozulma görüyoruz

Bugünün veri gündeminde iç tarafta istihdam raporu, bütçe rakamları ve Hazine'nin tahvil ihraçları; Almanya’da GSYH büyümesi ve ZEW endeksi; Euro Bölgesi GSYH büyümesi; İngiltere’de enflasyon raporu; ABD’de perakende satışlar izlenecek



USD/TL



Sabah saatlerinde USD/TL kurunda 4,40 seviyesinin test edilmesi ardında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra ziyareti kapsamında Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatın yattığı haberlerine rastlıyoruz. Seçimden sonra parlamento ve parlamento dışı tablonun farklı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde etkinliğin çok fazla olacağını vurguladı. TCMB’nin bağımsız olduğunu belirten Erdoğan ancak yürütmenin başının sözlerinin de göz ardı edilmeyeceğini iletti. Enflasyon ve faiz konusundaki bilinen tezini savunmaya devam eden Sn. Cumhurbaşkanı, gelen soru üzerine Halkbank hususunda ilişkileri yerle bir edecek karar çıkmaması gerektiğini umduğunu söyledi.

Cari işlemler açığı





TCMB, Mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler dengesi, tahminlerin üzerinde, aylık bazda 4.8 milyar dolar açık verdi (yaklaşık 1.2 milyar doları net altın ithalatından kaynaklandı). Bu sonuçla birlikte 12 aylık kümülatif cari işlemler açığı 55,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakam son 4 yılın en yüksek rakamı ve GSYIH’a oranı da (850 milyar dolarlık bir ekonomide) % 6,5 seviyesine tekabül ediyor. Cari işlemler açığındaki artış ne yazık ki büyük bir kırılganlık unsuru ve piyasalar cephesinde sıkıntı yaratıyor (kur üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor)





Kaynak: TCMB





TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi vs 2 & 10 Yıl vadeli gösterge bileşik tahvil faizleri





2 ve 10 yıl vadeli gösterge faizlerde yükseliş soluksuz bir şekilde devam ediyor. Grafiğin en alt kısmında ise TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama faizi görülebilir. Piyasa şu anda TCMB’nin önünde gidiyor. Piyasanın açık bir şekilde faiz artırımı beklediğini görüyoruz. Ya tablonun üst kısmındaki 2 grafik yönünü aşağıya çevirecek ya da en alttaki ortalama fonlama faizinin yönünü yukarı çevireceğini düşünüyoruz.





Kaynak: Reuters





Volatilitede futbol misali “ceza alanına” yaklaşıyoruz



Türk Lirası 1 ay vadeli zimmi oynaklık oranını gösteren aşağıdaki grafik önemli ip uçları veriyor. Volatilitenin 20 seviyesinin üzerine yükselmesi (üst grafik sari çizgi), TCMB’nin sert faiz tepkisi ile karşılık buluyor (alt grafik).

