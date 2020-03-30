Piyasalar yine karalara büründü: Petrol son 17 yılın dibinde!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük dünya ve Türkiye piyasası analizi şöyle:
- Geride bıraktığımız hafta, küresel mali piyasalarda soluklanma eğilimi hakimdi. FED’in sınırsız niceliksel genişleme kararı alması ve akabinde ABD’de milli gelirin %10’undan fazla büyüklükte destek paketi açıklaması, bir nebze de olsun fırtınanın dinmesine neden olmuştu.
- Küresel çapta alınan tedbirler ve açıklanan mega paketlerin de yardımı ile sert kayıpların bir kısmı geri alınırken, ABD borsalarından Dow Jones Sanayi endeksi kabaca 1 aylık zaman diliminde kaydettiği %35'ten fazla değer kaybının yarısını telafi etmişti.
- Takdir edersiniz ki, salgının devam etmesi ve bırakın kontrol altına alınması, her geçen gün daha çok insanın enfekte olması ve artan can kayıpları, sınırlı iyimserliğin çabuk kaybolmasına neden oldu.
- ABD'de vaka sayısının Çin ve İtalya’yı geride bırakması, İspanya ve İtalya’da artan can kayıpları, doğal seleksiyonu ön plana çıkaran (bağışıklık kazanılsın) İngiltere Başbakanı Johnson’un bile virüse yakalandığı bir ortamda, saman alevi tarzında olan iyimserlik yerini yeniden satış baskısına terk etti.
- Analizin devamı için tıklayın:
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