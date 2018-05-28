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Piyasalar yeni haftaya sakin başladı

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Piyasalar yeni haftaya sakin başladı
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  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:
  • Türk mali piyasaları oldukça dalgalı ve yorucu geçen bir haftanın ardından yeni haftaya göreceli olarak daha sakin ve iyimser bir tablo ile başlıyor 
  • TCMB’nin ara toplantı ile aldığı 300 baz puan faiz artırım kararı ardından döviz likiditesini artıracak müteakip adımlar (vadeli döviz satım ihalelerinde miktarın artırılması ve reeskont kredileri için kur sabitlemesi) ve bu adımların da devam edeceği yönünde artan inanışlar, döviz piyasasında yavaş da olsa yankı bulacağını düşünüyoruz 
  • Geride bıraktığımız hafta TCMB kararı öncesinde 4,92 seviyesini test eden, karar ile 4,54 seviyesine gerileyen USD/TL kuru, haftayı 4,7050 seviyesinden kapaması ardından yeni haftanın ilk kotasyonları 4,66 seviyelerinden geçiyor 
  • Beklenmedik bir gelişme olmaması kaydı ile, USD/TL kurunda 4,70 seviyesinden başlayan gerilemenin 4,6250 - 4,63 seviyelerine kadar devam edebileceğini düşünüyoruz (bakınız grafik) 
  • Bugün özellikle “Memorial day” nedeniyle Londra piyasalarının kapalı konumda olması, TL cephesinde bir miktar da olsa rahatlama getirebilir 
  • TCMB hamlesi ardından piyasalarda güvenin barometresi olarak görülen Başbakan Yardımcısı Şimşek’in Cuma günkü açıklamaları “Türkiye piyasalarla inatlaşmayacak” kanımca sinyal etkisi anlamında önem arz ediyor 
  • Ayrıca, BloombergHT’nin haberine göre, hafta sonunda TCMB Başkanı Çetinkaya’dan sadeleştirme mesajı geldi. Bugün Sn. Şimşek ve Sn. Çetinkaya yatırımcılar ile görüşmek için Londra’ya gidiyor 
  • TCMB’nin 7 Haziran olağan toplantısında sadeleştirme kararı alabileceği ve fonlamanın eskiden olduğu üzere 1 hafta vadeli repo faizi ile yapılacağı belirtildi. Bu adım aynı zamanda faiz artırımı anlamına gelebilir 
  • Yurtdışı cephede ise günlerdir soluksuz bir şekilde değer kaybeden EUR’nun yeni haftaya değer kazanarak başladığını görüyoruz 
  • Avrupa’nın en borçlu ekonomisi olan İtalya’da EUR karşıtı bir hükümet kurulacağı endişesinin aksine hükümetin kurulamaması ve yeniden erken seçim beklentisinin artması, EUR’yu destekledi (bakınız grafik) 
  • OPEC'in petrol arzını artırma beklentisi ile Brent petrol varil fiyatı 75 dolar seviyesine geriledi. Türkiye açısından güzel bir haber 
  • Bugün ABD ve İngiltere piyasaları tatil nedeniyle kapalı olduğunu not etmiştik. Veri gündeminde önemli bir satır başı görülmüyor 

 
USD/TL kurunda bir miktar da olsa geri çekilmeye ihtimal veriyoruz
 
USD/TL kurunda dalgalanma boyunun geçen haftaya göre azalacağını düşünüyoruz. Lokallerin de döviz talebinin azalması ve Londra’da yatırımcılarla yapılacak görüşmelerden olumlu yansımalar olması durumunda USD/TL kurunda ilk etapta 4,6250-4,63 seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz.


 

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Kaynak: Reuters


EUR/USD paritesinde yukarı yönlü tepki hareketi görebileceğimizi düşünüyoruz
 
İtalya’da AB karşıtı hükümetin kurulamaması haberi, ortak para birimi EUR üzerinde olumlu bir etki doğuruyor. Teknik manada, sarı çizgilerden  (alçalan takoz) kurtulabilirse, ilk etapta 1,1790 seviyesinin görülebileceğini düşünüyoruz. Temel argümanımız ABD ile AB arasında faiz makasının ABD lehine olmasından mütevellit, EUR’de değer kaybının devam edeceğini düşünüyoruz

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