Piyasalar, uzun bayram tatili öncesinde bardağın dolu kısmı görmek istedi

- İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.
Türk mali piyasalarında dalga boyu geride bıraktığımız hafta yeniden arttı. Lakin bu sefer, haftanın ikinci yarısı, olumlu anlamda rallilere ev sahipliği yaptı
- Hatırlanacağı üzere, aslında tüm mesele, Rusya’dan alınacak S-400 hava savunma sistemlerinin, ABD ile ilişkileri gereceği ve tıpkı geçen sene Papaz Brunsonolayında yaşanan hadiselerin tekrar edebileceği endişesinde ibaret
- S-400 füzelerinin yanı sıra, 31 Mart İstanbul yerel seçimlerinin iptal edilmesi ile içerde baş gösteren siyasi endişeler, TCMB’nin azalan döviz rezervlerinin yarattığı kırılganlık Türkiye’nin risk göstergelerinin istenmeyen seviyelere yükselmesine neden olurken (CDS > 500) TL ve TL cinsi yatır araçları son aylarda negatif ayrıştı
- USD/TL kuru Ocak ayının sonunda 5,15’li seviyelere kadar gerilemesi ardından Mayıs ayının ilk yarısında 6,24 seviyesine dolu dizgin yükseliş kaydetti. Beraberinde CDS priminin de Venezuela, Arjantin ve Ukrayna’dan sonra en yüksek seviyeye ulaşması ile alternatif piyasalar da satıcılı bir seyir izledi. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Ocak ayında %17’li seviyelere gerilemesi ardından Mayıs ayında %26 seviyesini aştı. Benzer dönemde, Borsa cephesinde de ana endeks 105binli seviyelerden 83bin seviyesinin kıyısına kadar geriledi.
- TL ve TL cinsi varlıklarda yaşanan bu satıcılı havanın büyük bir kısmını öngörmemiz ardından, son haftalarda söylem değişikliğine giderek, kur cephesinde yukarı yönelmede yorgunluk sinyalleri gördüğümüzü, 5,95 – 6,13 bandının gri bir alan olduğu ve geçildiği yöne doğru hareketin ivme kazanacağından söz etmiştik .
- Analizin devamı için aşağıdaki linker tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.