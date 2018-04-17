Piyasalar temkinli iyimser

Suriye riskinden veya negatif havasından bir nebze de olsun çıkan piyasalarda temkinli iyimser bir havanın bugün de devam edeceğini düşünüyoruz

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz: Küresel mali piyasalar, dünü tahminlerimize paralel dengeli ve iyimser bir şekilde tamamladı ABD, İngiltere ve Fransa’nın hafta sonu Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği dar kapsamlı füze saldırısına endişe edilenin aksine bölgenin ciddi aktörlerinden olan Rusya ve İran’dan herhangi bir karşı adım gelmemesi , piyasaları rahatlattı

, piyasaları rahatlattı Öte yandan, ABD’nin Rusya’ya ilave yaptırım getirebileceğine ilişkin haber kirliliğine de dün akşam Washington Post gazetesinin haberi nokta koydu . Trump’ın Rusya'ya yönelik ilave bir yaptırıma gerek olmadığını belirtmesine paralel gelişmekte olan ülke para birimleri bir miktar da olsun rahatladığını görüyoruz

. belirtmesine paralel gelişmekte olan ülke para birimleri bir miktar da olsun rahatladığını görüyoruz Yurtiçi cephede ise dün 4,09 – 4,12 bandında salınan USD/TL kuru, günü 4,10 seviyelerinde tamamladı. Dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, 25 Nisan tarihinde düzenlenecek olağan PPK toplantısına kadar TL’de bir miktar daha değerlenmeye olanak tanıyoruz

Dün Türkiye’de açıklanan Şubat sanayi üretimi verisi , aylık bazda % 0,2 düşüş kaydetse de, geçen yılın aynı dönemine göre % 9,9 artış kaydetti. Bu veri, yılın ilk çeyreğinde büyümenin devam ettiğine işaret ediyor

, aylık bazda % 0,2 düşüş kaydetse de, geçen yılın aynı dönemine göre % 9,9 artış kaydetti. Bu veri, yılın ilk çeyreğinde büyümenin devam ettiğine işaret ediyor Öte yandan, TÜİK’in verilerine göre işsizlik oranı Ocak ayında % 10,8 oldu (bir önceki ay % 10,4). Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre ise işsizlik oranı % 9,9 ile bir önceki aya göre değişim göstermedi

Ocak ayında % 10,8 oldu (bir önceki ay % 10,4). Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre ise işsizlik oranı % 9,9 ile bir önceki aya göre değişim göstermedi Maliye Bakanlığı Mart ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. Buna göre bütçe Mart ayında 20,2 milyar TL açık verdi. Bu sonuçla Ocak – Mart dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL oldu. Son dönemde bütçe açığında bir miktar genişleme olduğunu ancak tolere edilebilir boyutta ilerlediğini de not etmek gerekiyor

sonuçlarını açıkladı. Buna göre bütçe Mart ayında 20,2 milyar TL açık verdi. Bu sonuçla Ocak – Mart dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL oldu. Son dönemde bütçe açığında bir miktar genişleme olduğunu ancak tolere edilebilir boyutta ilerlediğini de not etmek gerekiyor Mali piyasalar çok fazla takip etmese de, ABD vatandaşı rahip Brunson’un dün görülen davasında tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 7 Mayıs tarihine ertelendi. Öte yandan, ABD’de devam eden Hakan Atilla davasının da 16 Mayıs’a ertelendiğini not edelim

dün görülen davasında tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 7 Mayıs tarihine ertelendi. Öte yandan, davasının da 16 Mayıs’a ertelendiğini not edelim Suriye riskinden veya negatif havasından bir nebze de olsun çıkan piyasalarda temkinli iyimser bir havanın bugün de devam edeceğini düşünüyoruz

bir havanın bugün de devam edeceğini düşünüyoruz Sabah saatlerinde Çin’den gelen büyüme rakamları tahminleri aşarken, gün içerisinde Almanya’da açıklanacak ZEW tüketici güveni , İngiltere’de istihdam raporu , ABD'de konut sektörü istatistikleri ve Türkiye’de tahvil ihracı izlenecek. Ayrıca, gözler ABD’de açıklanmaya devam eden şirket bilançolarında olacak

, , ve Türkiye’de tahvil ihracı izlenecek. Ayrıca, gözler ABD’de açıklanmaya devam eden şirket bilançolarında olacak Dün Türkiye 10 yıl vadeli yeni bir eurobond ihracına çıktı. Ocak 2018’de % 5,20 ile 10 yıllık vadede borçlanan Türkiye, dün çıktığı ihalede % 6,25 faizle borçlandı. Yurt dışı borçlanma maliyetleri artıyor

USD/TL kurunda TCMB toplantısına kadar bir miktar daha iyimserlik yaşanabileceğini düşünmeye devam ediyoruz



Basit bir yaklaşımla, son 4 gündür kurun kırmızılara büründüğünü, 4,19’lu seviyelerden başlayan aşağı yönlü hareketin devam edeceğini ve TCMB toplantısına kadar bir miktar daha iyimserliğe ihtimal verdiğimizi dün de paylaşmıştık. Bu bağlamda, günlük grafiklerde aşağıda ilk etapta 4,06’lı seviyelerin ön plana çıktığını görüyoruz.