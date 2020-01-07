Piyasalar soluklanıyor: Jeopolitik riskler bir nebze de olsun hafifledi

- İktisat Bankası Hazine Bölümü Gup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı üst düzey milis komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis’in Bağdat Havalimanı'na ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmesi, ABD ve İran arasında gerilimi ciddi anlamda artırdı.
- Yaşanan gerilim, petrol fiyatlarında hızlı bir artışa neden olurken (Brent cinsi petrolün varil fiyatı yaklaşık 5 dolar artışla 71 dolara yükselmişti), azalan risk iştahı ve kritik coğrafik konumu; gerekse de petrol ithal eden ülke olması nedeniyle Türk mali piyasalarını olumsuz etkilemişti.
- Artan gerilimin Türk mali piyasalarında yansımasına bakarsak, seneyi 5,95 seviyesinde tamamlayan USD/TRY kuru 5,98 seviyesine yükselirken; 160bin seviyesinde tamamlayan Borsa İstanbul bankacılık endeksi ise hızla 152bin seviyesine geriledi. Tahvil faizlerinde ise sınırlı yükseliş görüldü.
- Dün bültenimizde, olumsuz havanın ağrılığını Başkan Trump’ın İran’a savaş ve Irak’a ise yaptırım içeren tehdit dolu twitlerini ile altının çizerken, USD/TRY kurunda ise teknik göstergelerin kısa vadede aşırı alım bölgesine geldiğini savunmuştuk.
- Borsa’da satışları beğenmedik
Yukarda da izah etmeye çalıştığımız üzere, tırmanan jeopolitik riskler ve TCMB'nin zorunlu karşılıklar üzerinde alacağı komisyonun etkisi ile Borsa İstanbul Bankacılık endeksinde satışlar hız kazandı. İlerleyen günlerde, endekstin daha da aşağıya gitme ihtimali göz ardı edilmemelidir.
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