Piyasalar sakin seyirde

- Türk mali piyasalarında son günlerde devam eden sakin seyir dün de korundu
- Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma için ABD’de bulunmasın nedeniyle gözler, son dönemlerde yumuşamaya başlayan ABD-Türkiye ilişkilerine çevrildi
- Özellikle, dün sabah saatlerinde ABD’nin Türkiye’ye ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkaracak bir paket sunduğu ve paketin içerisinde F-35 savaş uçakları programına geri dönmeden, patriot füzelerine ve çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin düşürülmesine varan bir serbest ticaret anlaşması, Türk mali piyasalarında yankı buldu
- Hatırlanacağı üzere, TCMB’nin 12 Eylül olağan PPK toplantısında politika faizini 325 baz puan indirmesi ardından, Türk Lirası yönün aşağıya çevirmiş ve 5,66 seviyesine kadar gerilemiş, akabinde ise FED toplantısı ardından yeniden yukarda 5,74’lü seviyeleri test etmişti
- Haftaya 5,73’lü seviyelerden başlayan USD/TRY kuru, dün sabah saatlerinde ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin yardımı ile 5,70 seviyesinin altına gerilemesi ardından en düşük 5,6750 seviyesini test etti. USD/TRY kurunda aşağı yönlü seyir, alternatif piyasalarda da alımları destekledi
- BIST100 endeksi bankacılık hisseleri önderliğinde günü gap’li bir açılış ile (boşluk bırakarak) %2,2 yukarda tamamlarken, 2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi kazanımlarını devam ettirerek günü %14,58 seviyesinden tamamladı (Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviye)
- Siyasi gerginliğin azalacağı ümidi ile Türk Lirası, dün, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kazan para birimi oldu. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevkidaşı Trump ile yapması beklenen görüşme Türk Mali piyasalarının bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Gözümüz kulağımız ABD’de…
- Konut sektöründe yaprak kıpırdamaya başladı
TCMB’nin son iki toplantısında politika faizini 750 baz puan indirmesi ardından, haliyle tüm faiz oranlarında da yön aşağıya döndü. Kredi büyümesinin lokomotifini çeken kamu bankaları önderliğinde konut kredi faiz oranları 13 Eylül ile biten haftada %12,95 seviyesine geriledi. Faiz oranlarına görülen düşüş ardından, TÜİK verilerine göre, ipotekli konut satışlarında da önemli yükselişler oldu. Geçen sene Ağustos’ta patlak veren kur krizi ve akabinde artan sene boyunca artan faizler ve buz kesen ekonomik aktivite ardından Ağustos verileri yatırımcıların yeninden konut sektörüne ilgi göstermeye başladıklarını gösteriyor. İpotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %168 artarken, konut fiyat endeksi de reel anlamda (enflasyondan arındırılmış) diplerden toparlanmaya başladı. Aylık toplam satışlarının da, Ağustos ayında 2019 yılın en yüksek seviyesine geldiğini not etmek gerekiyor.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.