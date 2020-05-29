Piyasalar normalleşmeyi kutlarken, ABD-Çin soğuk savaşı olumsuz tarafta etkili oluyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle:
- Son günlerde, piyasalar, izolasyonların kademeli bir şekilde kaldırılmaya başlamasının mutluluğunu yaşayarak (normalleşme) getiri peşinde koşmaya dün de devam etti.
- Mesele, ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları, son 10 hafta 40,8 milyon kişinin işini kaybettiği gösterirken, ABD'de ilk çeyrek GSYH büyümesi % - 5 oldu.
- Dün de bültenimizde ele aldığımız üzere, yeni dünya düzeninde, piyasaların dünden ziyade yarına bakmayı tercih ediyor. Bu bağlama, küresel faiz ortamının hızla %0 veya eksi faize geçmesiyle, hisse senedi piyasalarına hücum devam edecektir.
- Sosyal ve ticari hayatın kademeli olarak normalleşmeye başlaması ile dün Avrupa seansında borsaların yukarı yönlü ivmesini koruduğunu görürken, içeride ise yükseliş ivme yitirmekle birlikte sürdü: BIST100 endeksi günü %0,4 yükseliş ile tamamlarken, USD/TRY kuru 6,80 seviyelerine yükseldi.
- Son günlerde piyasaları motive eden normalleşme ve izolasyonların gevşetilmesine karşı seçim yarışında geriye düşen Trump'ın, tahminlerimize paralel uslubunu sertleştirdiğini görüyoruz.
- Trump’ın bugün Çin ile ilgili basın toplantısı düzenleyeceği okuyoruz. Yaptırımdan tutun, Hong Kong'un özel niteliğinin iptaline varan birçok opsiyonun da masada olduğunu görüyoruz (dün Pompeo’nun bu minvade açıklamalarını bültenimize taşımıştık).
- Özetle, bir tarafta normalleşme, diğer bir tarafta ABD-Çin soğuk savaşı arasında sıkışan piyasalar, yine de umutlu olmaya çalışıyor. ABD borsaları dün yükseliş ivmesini koruyamayarak gerilerken, bu sabah Asya borsaları ve ABD vadelilerinde sınırlı da olsa düşüşler görülüyor.
- AB Komisyonu’nun yeni destek paketinden dün de söz etmiştik. Toplam kurtarma programının 2,2 trilyon Euro'ya ulaşması ile EUR küresel anlamda baskı altında olan USD karşısında 1,11 seviyesine yükselerek son iki ayın zirvesini test etti (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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