Piyasalar FED'i bekliyor

Kıbrıs İktisat Bank Hazirne Bölümü Group Müdürü Emre Değirmencioğlu,'nun günlük borsa ve piyasalar değerlendirmesi şöyle:

Türk mali piyasalarının son günlerde iyimser olma isteğini dikkat çekiyor. Piyasalar açık bir şekilde bardağın dolu olan kısmını görmeye gayret sarf ediyor. Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primlerinde abartılı yükselişte sonra gerileme dikkat çekiyor (bakınız grafik)

TL ve TL cinsi varlıkların ucuzlaması, temel argüman olarak görülüyor. Bu bağlamda, hisse senedi piyasasında bankacılık endeksinin TCMB kararından bu yana (son 7-8 günde) yaklaşık % 20 prim yaptığını altını çizmek gerekiyor

TCMB’nin agresif faiz adımı ve OVP / YEP’te ortaya konulan 2019 ılımlı büyüme projeksiyonu ardından gözler diplomasi cephesine çevrildi

Piyasalar, hafta başında, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, Rahip Brunson konusunda açıklamalarını satın almış, USD/TL kuru sert bir şekilde 6,05 seviyelerine kadar gerilemişti. Akabinde, Pompeo’nun sözlerinin iyi niyet kapsamında olduğunun anlaşılması ardından, dün USD/TL kuru günü yükselişle tamamladı

Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti devam ediyor. Dün ABD Başkanı Trump ile kuliste ayaküstü bir görüşme gerçekleştiği okuyoruz. Lakin somut anlamda bir konunun görüşülmediği kanaatindeyiz. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ardından yarın Merkel ile görüşmek üzere Almanya ziyareti takip edilecektir

Döviz piyasasında kurumsal kaynaklı döviz talebinin ise devam ettiğini görüyoruz. USDTRY kuru son günlerde 6 seviyesine doğru yaklaşsa da, bu seviyelerden gelen kurumsal kaynaklı alımlar ile bir türlü 5’li seviyelere gerileyemediğini not etmek gerekiyor. Kurun 6,01 – 6,10 aralığında bölgesini aşağı geçebilmesi durumunda, aşağıda 5,70 seviyesinin önünün ilk etapta açılacağını düşünüyoruz. Kısa vadede, iyimser tek beklentinin ise Brunson davasına ilişkin gelişmeler üzerine odaklandığını da not etmek gerekiyor

FED'in 2 günlük toplantısı bugün bitiyor ve faiz kararı TSI21.00'de açıklanacak. 25 baz puan faiz artırımı kesin. Üyelerin geleceğe yönelik faiz tahminleri ile Başkan Powell'in basın toplantısı dikkatle izlenecek (bakınız grafik)

Brent cinsi petrolün varil fiyatı 4 yılın zirvesine yükselirken, Amerikan 10 yıllık tahvil faizi dün % 3,11 ile son 7 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı (bakınız grafik)



USD/TRY



Saatlik grafik



6,33 seviyesinden başlayan ve 6,05 seviyesine varan düşüşün düzeltme seviyelerini grafikte işaretledim. Dün de test edilen en önemli seviyesinin, 6,22’ler civarında olduğunu görüyoruz (% 61,8)





Kaynak: Reuters





Günlük grafik



USD/TRY kurunda günlük grafiklerde sıkışma devam ediyor. Bugün özelinde aşağıda 6,05-6,08 ; yukarda ise 6,22 – 6,24 seviyelerini takip edeceğiz





Kaynak: Reuters





Brent cinsi petrol



Petrol fiyatları 4 yılın zirvesinde. İran’a yönelik ambargo ve küresel büyüme tahminlerinin yanında OPEC’in üretimi artırmaması, Brent cinsi kuzey denizi petrolün varil fiyatını 83 dolara ile Kasım 2014’ten bu yana en yüksek düzeye itti





Kaynak: Reuters





ABD 10 yıllık tahvil



Amerikan 10 yıllık tahvil faizi dün % 3,11 ile son 7 yılın en yüksek seviyesine yaklaşıldı. Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, 1980’lerden gelen mavi alan ile gösterilmiş sıkışma, son haftalarda yukarı yönlü geçildi. Bu tablo gelişmekte olan ülke para birimleri açısından riskli bir duruma işaret ediyor. Netice itibarı ile, risksiz faiz oranı olarak takip edilen ABD tahvil faizlerinde yükseliş, dış finansman ihtiyacı içinde olan ülkelerin borçlanma maliyetleri üzerinde yükseliş manasına geliyor.



Kaynak: Reuters





Türkiye 5 yıl vadeli CDS primi



Yabancı yatırımcının Türkiye algısını ölçen 5 yıl vadeli kredi temerrüt primi, yani 5 yıl vadeli Türkiye tahvilini sigortalama primi, yılbaşında 150’li seviyelerden, geçen haftalarda 580 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti. Bu seviye, 2008 küresel krizden bu yana görülen en büyük yükseliş idi. CDS priminin yükselmesi, risklerin arttığı anlamına geliyor. TCMB kararı ve YEP ardından piyasaların diplomasi cephesinde de buzların eriyeceği beklentisini tekrar satın alması ile bu sabah 378 seviyesine gerileme görüyoruz.





Kaynak: Reuters





FED toplantısını beklerken, Dolar endeksi gerilemeye devam ediyor



FED’in 2 günlük toplantısı bugün bitiyor ve faiz kararı TSI21:00'de açıklanacak. 25 baz puan faiz artırımı kesin. Üyelerin geleceğe yönelik faiz tahminleri ile Başkan Powell'in basın toplantısı dikkatle izlenecek. Teknik cephede ise, Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonu sergileyen Dolar endeksinin gerilemesini bekliyoruz.

