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Piyasa görüşümüz: Temmuz ayında TL'de kalmaya devam

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Piyasa görüşümüz: Temmuz ayında TL'de kalmaya devam
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  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
    Faiz düşerse enflasyon düşer, aynı kulvarda değildik” diyen Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TCMB Başkanı Çetinkaya’yı görevden alması ardından dün Türk Mali piyasaları, endişe ettiğimiz aksine özellikle günün ikinci yarısında göreceli yatay ve sakin bir seyir izledi 
  • Hatırlanacağı üzere, hafta sonu, alışılmadık bir şekilde KHK ile görevinden alınan Başkan Çetinkaya yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atanmıştı. TCMB’nin olağanPara Politikası Kurulu (PPK) toplantısına 16 gün kala, piyasalarda ölçülü olarak beklenen faiz indirimi (100-200 baz puan) yerini, 200 baz puandan daha fazla bir indirim beklentisine terk etti 
  • Gelişmeleri, TCMB’nin bağımsızlığı penceresinden değerlendirdiğimizde, Başkan Çetinkaya’nın alışılmadık bir şekilde görevden alınması yatırımcı nezdinde güven erozyonu yaratsa da ve ileriye dönük TCMB’nin alacağı kararları sorgulatacak olsa da, yabancı yatırımcıların Türkiye pozisyonlanmasının zayıf olması, TL ve TL cinsi yatırım araçları üzerinde şimdilik ciddi bir baskı kur(a)madı. Hatırlamak gerekirse, yılbaşından bu yana yurtdışı yerleşiklerin hisse ve tahvil portföyleri 1,7 milyar dolar azaldı.
  • Cuma gününü 5,6345 seviyesinden kapatan, Pazar gecesi Asya seansında ilk işlemlerde, TCMB’nin artık bağımsız karar üretmekte zorlanacağı beklentisi ile boşluk bırakarak 5,8245 seviyesine adeta fırlayan USD/TRY kuru, Türk mali piyasalarının dün sabah bilgisayarlarını açması ile yönünü aşağıya çevirerek gün boyu 5,71-5,72 seviyelerindeki önemli desteğini test etti (bakınız grafik) 
  • Resmin detaylarında boğulmazsak, piyasa beklentisine göre, Çetinkaya’dan daha hızlı bir şekilde faiz indirimine gitmesi beklenen Uysal’ın Temmuz ayı boyunca tahvil ve hisse senedi piyasalarında (olumlu anlamda) hareketliliğe neden olacağını düşünüyoruz. Türk Lirası açısından Temmuz ayı boyunca olumlu tonumuz korumaya gayret sarf edeceğiz.
  • Analizin devamı içn aşağıdaki linke tıklayın
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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