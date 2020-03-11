Piyasa dün dalgalı seyir izledi

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Yaşanan Kara Pazartesi ardından, tahminlerimize paralel dün Türk mali piyasaları güne tepki niteliğinde olumlu bir hava ile başladı.
- Her ne kadar riskler tüm dünya için tüm çıplaklığı ile masa üzerinde dursa da, son günlerde yaşanan ve aşırıya kaçan panik havasının dengelenmesi olarak dün günün ilk yarısı küresel piyasalarda yara sarma çalışmalar ile geçildi.
- Suudi Arabistan’ın Rusya ile petrol savaşlarına soyunması ardından Aramco'nun Nisan ayında arzı görülmemiş seviyelere çıkaracağı haberinin korona virüs endişeleri ile birleşmesi, Pazartesi günü dünya piyasalarını alt üst etmiş, serbest düşüş tarzında tüm varlık sınıflarında likiditasyon eğilimi görülmüştü.
- Dünyanın risksiz ve gösterge faizi olarak takip edilen ABD 10 yıllık devlet tahvilleri, güvenli limana hücum ile Pazartesi günü %0,30 seviyesine kadar gerilemesi ardından dün %0,7 seviyesine toparlamadı. Güvenli liman arayışının bir nebze de olsa azalması, petrol fiyatlarında da tepki alımları yaşanmasına neden oldu.
- Sene başına göre petrolün varil fiyatı yarı yarıya düşse de, dün tepki alımları yaşandığı günde altının ons fiyatı 1650 dolara civarına geri çekildi. İçeride, sabah saatlerinde, Borsa İstanbul günü küresel piyasalara paralel yükseliş kaydederek karşılarken, USDTRY kuru günün ilk yarısında 6,10 seviyesine kadar geri çekildi.
- Günün ikinci yarısında ise, küresel mali piyasalardaki toparlanma ile güne iyimser bir seyirle başlayan Türk mali piyasaları kazanımlarını koruyamadı. Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamaları, Türk mali piyasalarının rengini topyekun değiştirdi.
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