Petrol fiyatları yükselişe geçti

ABD’nin İran’dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyeti sona erdireceği haberiyle petrol fiyatında sert yükseliş görülüyor

Paskalya tatili nedeniyle Batı aleminde pek çok piyasanın kapalı olması, içerde de hissediliyor.

Türk Lirası’nın günlük ve haftalık oynaklık oranının (volatilite) tek hanelere gerileyerek son günlerde kur cephesinde yaşanan dar bantta sıkışmayı da teyit ediyor. Bu minvalde, gerek Paskalya tatilini de içine alan uzun haftasonu, gerekse de Türk mali piyasalarının yarın kapalı olduğu düşünülürse, TL gecelik fonlamasının pahalı olması nedeniyle, kur cephesinde düşük işlem hacmi ve sakinliğin bugün ve yarın da korunabileceğini öngörüyoruz

Öte yandan, dışarda, ABD’nin İran’dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyeti sona erdireceği haberinin etkisiyle petrol piyasasından sert yükseliş görülüyor. Reuters’in Washington Post gazetesinin haberine dayandırarak yaptığı bilgilendirme ardından, Brent cinsi petrolün varil fiyatı 74 usd/varil seviyesine yükselerek son 5 ayın zirvesini test etti. Konu hakkında bugün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun açıklama yapacağı bekleniyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi, net enerji ithalatçısı olan Türkiye’nin cari açık ve enflasyonla mücadelesi bağlamında negatif bir gelişme

Paskalya tatilinin dinginliği korunurken, Cuma günü kapalı olan ABD piyasalarında işlemler bugün tekrar başlayacak. Lakin, finans kalbinin attığı İngiltere ve Avrupa piyasaları bugün de kapalı konumda olacak

Sabah saatlerinde açık olan Asya cephesinde karmaşık bir seyir hakimken, Şangay borsasının günü %1,5 düşüşle tamamlamaya çalıştığını görüyoruz

USD/TRY kuru Cuma gününü 5,81 seviyesinde dalgalanarak tamamlaması ardından yeni hafta başlangıcında 5,83 civarında işlem görüyor. Kur cephesi ile ilgili yakın gelecekte beklediğimiz yukarı yönlü seyir için senaryo analizlerimizi grafiksel olarak inceleyebilirsiniz.

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