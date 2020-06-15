Petrol fiyatları yeniden gerilemede

Petrol fiyatları, koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin artmasının etkisi ile düştü. Vadeli petrol kontratları New York’ta, geçen hafta yüzde 8.3 düştükten sonra varil başına 35 dolar seviyesinin altına geriledi

Petrol fiyatları, Çin’de yeni virüs vakalarının görülmesi ve diğer ülkelerde de vaka sayılarındaki artışın salgının ikinci dalgasının zaten kırılgan olan ekonomik toparlanma için tehdit oluşturacağı endişelerini artırması ile birlikte, Nisan sonundan bu yana ilk haftalık kaybını gerçekleştirdikten sonra düşüşünü sürdürdü.

Vadeli petrol kontratları New York’ta, geçen hafta yüzde 8.3 düştükten sonra varil başına 35 dolar seviyesinin altına geriledi. Pekin haftasonu kentin en büyük meyve ve sebze pazarını, pazar ile bağlantısı olan onlarca kişide virüse rastlanmasının ardında kapadı ve bölge etrafındaki konutları karantinaya aldı. Öte yandan, Florida vaka sayısında keskin artışlar görülen ABD eyaletleri arasında yer aldı.

Virüse yönelik arz tepkisi devam ediyor. Baker Hughes’un verilerine göre, ABD’de aktif petrol sondaj kuyusu sayısı 13 hafta üst üste düştü ve 10 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi. Talep tarafında ise, Çin’de resmi veriler, Asya’nın en büyük ekonomisinde rafinerilerde faaliyetin geçen ay yıllık bazda arttığını gösterdi. OPEC ve ortaklarının oluşturduğu teknik komite Çarşamba günü gerçekleştireceği online toplantıda piyasanın durumunu görüşecek.

Ham petrolün altı hafta süren rallisi geçen hafta, virüs salgınında en kötünün henüz geride kalmadığı endişeleri ve Fed’in pandeminin ABD ekonomisi üzerinde uzun süreli hasar bırakabileceği yolundaki uyarısının etkisiyle durdu. Ancak OPEC + koalisyonunun arz kısıntıları ve ABD’de düşen fiyatlar nedeniyle üretimin gerilemesi piyasayı denge noktasına getirmeye başladı ve bu durum, fiyatların bir daha Nisan ayında olduğu gibi eksi seviyelere düşme olasılığını neredeyse ortadan kaldırdı.

Commonwealth Bank of Australia emtia analisti Vivek Dhar, “Eğer Çin’de Koronavirüsün ikinci dalgası olursa, dünyanın diğer kısmında da bunun gerçekleşeceği korkusu var,” dedi ve “Arz kısıntıları agresifti, ancak Brent petrolde 40 dolar seviyesine yaklaştıkça, ABD’de kaya petrolü üretimi artabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, yüzde 3.8 düşerek Singapur saati ile 12:58’de 34.90 dolara indi. Kontrat 10 Haziran’da 3 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra yaklaşık yüzde 12 düştü.

Ağustos vadeli Brent petrol, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, geçen hafta yüzde 8.4 düştükten sonra yüzde 2.7 gerileyerek varil başına 37.69 dolara geriledi. Kontrat Kasım vadelilerden 98 sent daha ucuz. Contango olarak adlandırılan bu durum piyasada arz fazlası olduğunu işaret ediyor.