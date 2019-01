Petrol fiyatları 50 doların altında

Petrol fiyatları, piyasanın yavaşlamakta olan küresel büyümeye kırılganlığı sürerken, Suudi Arabistan'ın arz bolluğunu gidermeye yönelik çabalar öncülük etmesi ile birlikte varil başına 47 dolar seviyesinin üzerinde tutunmakta güçlük çekiyor.

Vadeli petrol kontratları New York'ta bu hafta yüzde 4.3 yükseldi, ancak bu yükseliş 2019 yılının başına damgasını vuran sert dalgalanmalar ile gerçekleşti. Fiyatların geçen yılın son üç ayında yüzde 38'lik sert bir düşüş gerçekleştirmesinin ardından OPEC tarafından hissedilen baskının işareti olarak, Suudi Arabistan, üretim kısıntısı anlaşmasının başlangıç tarihi gelmeden önce üretimi yavaşlatmaya başladı. Ancak ABD'de artan üretim ve Çin'deki ekonomik yavaşlamadan dolayı diğer piyasalarda görülen kargaşa yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

ABD ve Çin arasındaki uzun soluklu ticaret savaşı, Washington'daki siyasi kargaşa ve küresel merkez bankalarının faiz artırımları gibi konular küresel ekonomik görünümü olumsuz etkiliyor. OPEC'in üretimi geçen ay yaklaşık iki yılın en sert düşüşünü gösterirken ve üreticiler arzı 2019 yılının ilk yarısında azaltma taahhüdünde bulunurken, arz bolluğuna ilişkin endişeler, ABD'nin ana petrol depolama merkezinde stokların arttığına ilişkin işaretlerden dolayı devam ediyor.

Seul'de NH Investment & Securities Co. emtia traderı Hong Sungki, "Ham petrol dibi bulmuş görünüyor ve yükselmesi bekleniyor, ancak mevsimsel faktörler ve diğer finans piyasalarındaki risklerden dolayı, ilave düşüş ihtimali var," dedi ve "Ancak petrol dün hisse senetlerindeki düşüşü dikkate almayarak yükseldi. Bu umut veren bir işaret" şeklinde görüş bildirdi.

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 44 sent düşerek varil başına 46.65 dolara kadar indikten sonra toparlandı ve önceki kapanışın 20 sent üzerine çıkarak Seul saati ile 14:04'te 47.29 dolara ulaştı. Kontrat Perşembe günü 55 sent yükselerek 47.09 dolardan kapandı. Fiyatlar Haziran ayından bu yana en büyük haftalık kazancına yöneldi.

Mart vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, erken saatlerde yüzde 1.1 kadar düştükten sonra toparlandı ve 18 sent yükselişle varil başına 56.13 dolara çıktı. Kontrat Perşembe günü yüzde 1.9 yükselerek 55.95 dolardan kapandı. Fiyatlar bu hafta yüzde 7.5 ile Nisan'dan bu yana en büyük haftalık yükselişine yöneldi. Küresel gösterge Brent petrolü, Mart vadeli WTI'a kıyasla 8.51 dolar primli işlem gördü.