Personel giderlerine yılda 2 milyar TL

Toplam 5 milyar 815 milyon TL olan 2018 Mali Yılı Bütçesi’nde personel giderlerine bir yılda 2 milyar TL’ye yakın ödeme yapılacak

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros konuşmasında, 2018 mali yılı bütçe yasa tasarısının, hükümet programında da belirtildiği gibi, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması; gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanmış olması; kamu kaynaklarını daha verimli kullanması için eldeki bilgi ve verilerin etkin kullanılması ve ihtiyaçların adil bir dağılımla karşılanmasını sağladığı inancında olduğunu söyledi.

7 Ocak 2018 erken seçimi nedeniyle seçim sonrasına kalan 2018 mali yılı bütçe görüşmelerini, mali kaynakların ivedilikle etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, 5 Mart 2018 Pazartesi günü tamamlayarak Genel Kurula sevkini hedeflediklerini belirten Toros, bu doğrultuda işbirliği gösteren UBP milletvekillerine teşekkür etti.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başlarken öncelikle bir ülkenin kamu bütçesinde hedeflediği performans ve oluşturacağı değerlerin büyük önem taşıdığını ifade eden Toros, daha çok istihdam, daha çok üretim, daha çok katma değer, daha eğitimli ve sağlıklı bir toplum yaratmanın temel hedef olduğunu, tüm bunlar için de etkin kaynak dağılımının şart olduğunu vurguladı.

Bir yandan makro-ekonomik hedefler bağlamında kamu borçlarına ve bütçe açıklarına ilişkin verileri değerlendirirken, diğer yandan da her alanda bütçe imkânları ölçüsünde finansal sürdürülebilirliğe bakmanın zaruri olduğuna işaret eden Toros, “Eğer herhangi bir alan için ayrılan bütçe sürdürülebilir finansman için yetersiz kalıyorsa bu hedefe ulaşmak için gerekli yapısal düzenlemelere gitmenin günümüz siyasetinin en temel görevi olduğu bilinmelidir” dedi.

MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI ÖNEMLİ

Mali sürdürülebilirliğin sağlanmasının bu bakımdan çok önemli olduğunu ve bu idealden şaşmadan çalışmanın herkesin hedefi olması gerektiğini söyleyen Toros, şöyle devam etti:

“Mevcut sistemimizin mali yönden sürdürülebilir olmadığından hareketle, herkesin bugüne kadar baktığı yerden bakarsak sadece aynı şeyi göreceğimizi, bugüne kadar herkesin yürüdüğü yoldan yürürsek sadece aynı yere çıkacağımızı kavramak ve seçilmiş milletvekilleri olarak bugüne kadar tekrarlanmış yanlışlardan uzak durarak bütçemizi doğru zeminde tartışmak gibi bir sorumlulukla karşı karşıyayız.

Devletin temel sorumluluğu, yasalar tahtında oluşturulan tüm kurum ve kuruluşlarıyla halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, iç ve dış güvenliği sağlamaktır. Demokrasi, kamu yararı ve sosyal adalet odaklı çağdaş devlet anlayışı, yönetsel unsurlara bağlı yürütmenin denetimi ile mümkündür. Bu açıdan, bütçe yasa tasarısı görüşmelerinde iktidar ve muhalefetin görüş ve değerlendirmeleri sürecin en önemli unsurlarıdır. Bu temel anlayıştan yola çıkarak, 2018 bütçesi devlet-vatandaş ilişkilerinin etkin ve verimli bir şekilde düzenlenmesine, halkın memnuniyeti ve kamu yararına yönelik kalıcı icraatlara katkı koyacaktır.”

Komite Başkanı Toros, devletin ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirme araçlarından en önemlisini bütçenin oluşturduğunu belirterek, bütçelerin, tahmini rakamlardan oluşan, geçerlilik süresi boyunca gelir ve gider öngörüsü sunan mali disiplin planı olduğuna değindi.

BÜTÇE DİSİPLİNİ VE MALİ DİSİPLİN GİBİ KAVRAMLAR FEVKALADE ÖNEMLİ

Genelde ekonominin yönlendirilmesi ve düzenlenmesinde, özelde ise ekonomi politikalarının yürütülmesinde bütçe içerisinde yer alan kalemlerin sınıflandırma tekniğini oluşturan bütçe sistemlerinin büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Toros, “Elbette bütçe disiplini ve mali disiplin gibi kavramlar fevkalade önemlidir. Bu nedenle, bütçe hazırlanırken kamu kaynaklarının verimli kullanımı esas alınmalıdır. Buna paralel olarak, ülke kaynak ve olanaklarımızın da dikkate alınması gereklidir. Unutulmamalıdır ki borçlanarak veya kamu kuruluşlarının görev zararlarını büyüterek bütçenin yönetilmesi, yürütülmesi veya finanse edilmesi sürdürülebilir değildir” dedi.



Toros, toplam 5 milyar 815 milyon TL olan 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın kalemler bazında aşağıdaki gibi hesaplandığını belirtti;



Personel Giderleri 1 milyar 907 milyon 632 bin,



Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderleri, 107 milyon 662 bin



Mal ve Hizmet Alim Giderleri, 417 milyon 969 bin



Faiz Giderleri 230 milyon



Cari Transferler, 2 milyar 446 milyon 562 bin



Sermaye Giderleri, 349 milyon 930 bin



Sermaye Transferleri, 40 milyon 950 bin



Borç Verme, 16 milyon 600 bin



Yedek Ödenekler, 297 milyon 695 bin



Finansal, 5 milyar 732 milyon



Mahalli Gelirler, 3 milyar 486 milyon 898 bin



Fiyat İstikrar Fonu, 807 milyon 382 bin



Diğer Fon Gelirleri, 76 milyon



Döner Sermaye Gelirleri, 9 milyon 220 bin



Özel Gelirler, 122 milyon 500 bin



TC. Yardımları, 635 milyon



TC. Kredileri, 595 milyon

