Paranın yüzde 70’i yurt dışına gidiyor

Başbakan Erhürman, turizm sektöründe yabancı iş gücünün ağırlıkta olduğunu, tahmini yüzde 30 paranın KKTC piyasasına dönerek, bunun geriye kalan yüzde 70’lik kısmınınsa yurt dışına gittiğini söyledi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), yeni hayata geçirdiği ve KTTO üyeleriyle iş arayanları bir araya getirecek çevrimiçi “Münhal Sayfası” için tanıtım gecesi düzenledi.

KTTO üyeleriyle iş arayanlar arasında köprü olacak www.ktto.net/munhal-sayfasi adresine giren KTTO üyeleri buraya ilan bırakacak; iş arayanlar da “Münhal İlanları” kısmına girerek arama motorundan istenen nitelikte münhal ilanlarını aratabilecek.

Ardından iş arayan kişi münhali veren firma yetkilisine e-posta yoluyla özgeçmişini gönderecek, hazır özgeçmişi bulunmayan adaylar sayfada bulunan “İş Başvuru Formu”ndan destek alarak münhal başvurusunu gerçekleştirebilecek.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, konuşmasında Oda tarafından yürütülen hizmetlere bir yenisinin eklendiğini ve iş dünyasının gelişmesine katkı yapmak için Oda üyeleriyle iş arayanlar arasında bir köprü vazifesi üstlendiklerini iade etti.

Etkinliğe katılan Başbakan Tufan Erhürman, KTTO’dan bir heyetle Mersin’in Silifke ilçesinde temaslarda bulunduklarını ve iş insanlarının orada ürettikleri istihdamla nasıl gurur duyduklarını gördüklerini kaydetti.

Silifke’nin Türkiye’de üretilen çileğin yüzde 40’ını, yurtdışına ihraç edilen çileğin yüzde 60’ını sağladığını bildiren Erhürman, Mersin Limanı’nın ne kadar iyi işletildiğine de şahit olduklarını, KKTC’nin biraz daha motivasyonu artırması durumunda bazı şeyleri çok daha iyi yapabileceğini söyledi.

Genç işsizliğinin yüzde 19 olmasının sevindirici olmadığını, bu anlamda “Münhal Sayfası”nı hayata geçirenlere teşekkür ettiğini belirten Başbakan, içinden geçilen darboğaz döneminin, el ele vermeksizin belli zorlukların aşılamayacağını herkese gösterdiğini ifade etti.

“Birincisi, istihdam yaratmalıyız, mümkün olduğunca bunu vatandaş istihdamıyla yapmalıyız” diyen Erhürman, turizm sektörüne bakıldığında yabancı iş gücünün ağırlıkta olduğunu, tahmini yüzde 30 paranın KKTC piyasasına dönerek, bunun geriye kalan yüzde 70’lik kısmınınsa yurt dışına gittiğini söyledi.

Ülkede kazanılan her kuruşun yine ülkede harcanması gerektiğine vurgu yapan Başbakan, KTTO’nun yeni girişimini de toplumsal bir sorumluluk projesi olarak gördüğünü ve ardındaki sorumluluğu görüp önemsediğini belirtti. Erhürman, KKTC’nin el ele vererek Silifke’yi geride bırakabileceğini vurguladı.

