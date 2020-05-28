Paranın yeni rotası: Hisse senetleri

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Son günlerde aynı konuların etrafında dolaştığımızı fark ettik. Bugün, yatırımcıların dikkatini farklı bir noktaya çekmek istiyoruz.
- Malumunuz, Covid-19 nedeniyle, özellikle Mart ayında, küresel ekonomide beklentiler olumsuz tarafta kümelenerek, piyasalarda ciddi bir türbülans hatta likidasyon eğilimi yaşanmasına neden olmuştu.
- Neydi bu likidasyon? Yatırımcılar, görünmeyen düşmanla savaşırken, işin sonunun nereye varacağını bilemeyerek, panik halinde yatırımları satarak (ne var ne yok sat) ABD Dolarına sığındılar ve likit kaldılar.
- Akabinde, panik havasına karşı,otoriteler ve devletler koordineli adımlar atarak panik havasını dindirdiler. Aşı bulamadılar belki ama kendi bilindik aşılarını verdiler: Faiz oranları hızla sıfırlanırken, piyasalara görülmemiş boyutta para sürdüler. Son 4 ayda sadece FED’in bilanço büyüklüğü 3 trilyon dolar artarak 7 trilyon doları aştı!
- Bu kadar para nereye gitti veya gidecek? Her ne kadar, işsizlik oranı küresel olarak artmaya başlasa da, mesela uçaklar havalimanlarında beklemeye devam etse de, yani reel tablo ile finansal piyasalar arasında uçurum olsa da, pek çok ülkede yatırımcılar, bol para ve %0 (hatta negatif) faiz ortamında getiri peşinde koşmaya yeniden başladı.
- Örneğin, ABD’nin gösterge endeksi S&P500, virüs öncesi tepe noktasında göre 23 günde %35 düşmesi ardından son 45 günde %40’a yakın değer kazandı. Diğer bir deyişle, gerçek ekonomide yaşanan sorunlara ragmen, S&P500 endeksi kayıplarının büyük bir kısmını geri aldı. Bu örneği genişletebiliriz.
- Türkiye'de, Borsa Istanbul’a baktığımızda, sanayi endeksinin son 45 günde ana endeks ve bankacılık endeksini geride bırakarak %37 değer kazandığını görüyoruz. Diğer bir deyişle, endeks kayıplarını 2/3’ünü telafi etmiş (bakınız grafikler).
- Analizin devamı için aşağıdaki lindek tıklayın:
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