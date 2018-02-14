Para ve Borsa piyasalarında son durum

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Uzun bir süredir piyasaları domine eden “ ılımlı enflasyonun ” yavaş yavaş yerini “ yaklaşan enflasyona ” terk etmesi ile borçlanma maliyetleri artarken, piyasaların risksiz faiz olarak takip ettiği ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş eğilimli seyir devam ediyor

” yavaş yavaş yerini “ ” terk etmesi ile borçlanma maliyetleri artarken, piyasaların risksiz faiz olarak takip ettiği ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş eğilimli seyir devam ediyor Tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş, finansman maliyetini yukarı çekerken , gerek şirket karlılıkları, gerekse dış finansman ihtiyacı içinde olan gelişmekte olan ülkeler için sıkıntı arz ediyor

, gerek şirket karlılıkları, gerekse dış arz ediyor Yaşanan bu paradigmal değişimin devamı bağlamında, bugün ABD’de açıklanacak TÜFE enflasyon büyük önemle takip edilecektir . Reuters anketine göre TÜFE’nin yıllık bazda % 1,9 ; çekirdek TÜFE’nin ise % 1,7 artması bekleniyor

. Reuters anketine göre artması bekleniyor Öte yandan, ABD’de bütçe tartışmalarının gündemi meşgul ettiğini görüyoruz. Trump’ın 2019 yılı bütçe taslağının ilave açık yaratacağından hareketle, (cari açık ve bütçe açığı) ABD Doları’nı baskı altına giriyor

Bu bağlamda EUR dün Dolar karşısında değer kazanırken, 3,80 etrafında sakin bir gün geçiren USD/TL kuru sizleri yanıltmasın. EUR/TL kuru 4,72 seviyesine yükselerek tüm zamanların zirvesini test etti !

! ABD enflasyon verilerinin yanı sıra günün ilk yarısında Almanya’da açıklanacak büyüme ve enflasyon rakamları; Türkiye cephesinde ise cari işlemler verisini takip edeceğiz

takip edeceğiz ABD enflasyon verisinin beklentileri aşmaması durumunda; USD/TL kurunun yeniden 3,75 – 3,80 aralığına dönebileceği; aksi durumda ise yukarda 3,84-3,85 seviyesinin radarda olacağını düşünüyoruz



Küresel mali piyasalarda geride bıraktığımız hafta yaşanan türbülans ardından, yeni haftada, hemen hemen tüm piyasaların yara sarma çalışmaları içinde olduklarını görüyoruz. ABD gösterge borsası Dow’un soluksuz yükselişi ardından 26 Ocak günü 26,600’lü seviyelerden başlattığı düşüşün, hızlı bir şekilde 09 Şubat günü 23,500 puan seviyelerine kadar varması ardında, ABD’de yaklaştığına inanılan enflasyonun büyük bir rolü oynadığını dün paylaşmıştık. Ucuz para ve risk alma iştahında bozulmanın temsilcisi olarak görülen tahvil faizlerinde yükseliş, finansman maliyetlerinin de artması anlamını taşıyarak piyasalarda panik boyutuna varan işlemleri tetiklemişti. Geçen haftaya kadar iyimser sürecin amiral gemisi olarak görülen “ılımlı” enflasyondan, “yükselişe” geçen enflasyon dönemine geçilip geçilmediğini, bugün ABD’de KKTC saati ile 15:30’da açıklanacak enflasyon verileri ile anlayacağız. Artan enflasyonist sinyaller nedeniyle ABD tahvil faizlerinin kısa bir süre diliminde hızla % 2,90 seviyesine dayanması, piyasaların yaşadığı tedirginlikte baş rol oynamıştı. Bugün açıklanacak veri setinde yıllık bazda TÜFE’nin %1,9 ; çekirdek TÜFE’nin ise % 1,7 artması bekleniyor. Beklentilerin biraz üzerinde açıklanacak bir veri bile, diken üzerinde oturan piyasalarda yeniden satış baskısını artmasına neden olabilir. Elbette, madalyonun diğer tarafından ise, beklentilerin altında sonuçlanacak olası bir veri seti, piyasaların yeniden ılımlı enflasyon temasına ve dolayısıyla iyimserliğe de itebileceği göz ardı edilmemelidir.



Son günlerde EUR/USD paritesinin yeninden alımlara sahne olduğunu görüyoruz. Neredeyse birkaç gün önce 1,22 seviyelerinin dibini test eden parite, dün 1,24 seviyelerine yaklaştı. EUR’da yükselişe sebebiyet veren ana etmenin ABD Doları’ndaki zayıflık olduğunu görüyoruz. ABD’de bütçe tartışmaları devam ediyor. Başkan Trump’ın ülke içi harcamalar ve sağlık yardımı gibi sosyal programlarda kesintiler yapılması, buna karşılık askeri harcamalar ve Meksika sınırına duvarın finansmanı için artış getiren bir bütçe talep etmesi, piyasalarda yankı buldu. Toplamda 4,4 trilyon dolarlık bütçe önerisi, askeri programlar ve ABD’nin nükleer silah varlığının devamı için 716 milyar dolar harcama öngörülüyor (bu rakamlar 2011’den beri en büyük askeri bütçe önerisi olarak ön plana çıkarken, ülkenin nükleer savunmasını güçlendirmeye ve Çin ile Rusya’nın artan gücüne karşı koymaya odaklı olduğu konuşuluyor). Hali hazırda cari işlemler açığı sorunu yaşayan ABD ekonomisinde ikiz açık olarak görülen bütçe açıklarının da daha artması, haliyle yatırımcıları ABD Doları’ndan biraz soğutmuş gibi görünüyor. EUR/USD paritesinde dün yaşanan yükseliş ve göreceli olarak 3,80’ler seviyesinde yatay kalan USD/TL kuruna paralel, EUR/TL 4,72 seviyesine tırmanarak tüm zamanların zirvesini test etti.



Geçen hafta yer altında biriken enerji misali açığa çıkan satış baskısının yarattığı sarsıntı, küresel piyasalarda şimdilik “düzeltme” olarak kabul edildi. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin, bu minvalde piyasaların seyrine rehberlik edeceğini düşünüyoruz. Güçlü bir enflasyon, ABD Doları’nın piyasa faizini yukarıya çekerek risk iştahını daha da baltalayabilir. Öte yandan, zayıf bir enflasyon, FED’in daha yumuşak faiz artırım sürecinde kalacağını ve buna paralel ABD tahvil faizlerinde yaşanan sert yükselişin yavaşlamasına olanak sağlayarak geçen hafta kaydedilen yaraları biraz daha sarabilir. ABD enflasyon verisinin yansıra, günün ilk yarısında Almanya’da açıklanacak büyüme verileri ve TÜFE enflasyonu takip edilecektir. Türkiye cephesinde ise ajandamıza bugün cari işlemler açığının 2017’yi hangi seviyede bitirdiğini yazma fırsatı bulacağız.



Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı tam tahmin ettiğimiz üzere 72 dolar seviyesinden geri döndü



Yüksek volatilitenin adresi son günlerde petrol fiyatlarında da kendini gösteriyor. Son dönemlerde artan büyüme temasına paralel emtia fiyatlarında görülen sert yükselişler, Brent cinsi ham petrolün varil fiyatını 72 dolar seviyesine kadar taşıdı. Son günlerde ise, stok rakamlarındaki artışın başını çektiği korkuların gölgesinde 61 dolar kıyısına kadar geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Brent petrolün varil fiyatının 61 dolar seviyesinde teknik olarak da bir miktar durulacağını düşünüyoruz.