Paket servisine başlayacak iş yerleri için başvuru uyarısı

Bakanlar Kurulu kararıyla 11 Mayıs'tan itibaren paket servisine başlayacak iş yerlerinin, çalışanlarına Covid-19 testlerini yaptırmak üzere 5 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı'na başvurması gerektiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde bulunan tüm restoranlar, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner, pide, pizza gibi fast-food yapan yerler, büfeler, sandviççiler ve paket servisi yapan yerlerin, sadece yerinde paket ve evlere servis yapabilmesi için 5 Mayıs 2020 Salı günü mesai bitimine kadar çalışanlarına gerekli Covid-19 testlerinin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na giderek başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru sırasında, iş yerinin adresi, kaç personel çalıştıracakları ve isimleri istenecek.

Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu yerlerde çalışanlara Covid -19 testlerinin hangi tarihte ve nerede yapılacağı konusunda gerekli bilgiyi vereceği kaydedilen açıklamada, 11 Mayıs'a kadar tüm testlerin tamamlanması gerektiğinden, 5 Mayıs'a kadar başvurmanın önemli olduğu vurgulandı ve aksi halde iş yerlerinin faaliyete girmeyeceği kaydedildi.