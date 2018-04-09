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"Özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılmalı"

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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilettiği asgari ücret belirleme yönteminde değişiklik yapılmasına ilişkin önerilerinde özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması, asgari ücretin sektörel bazda belirlenmesi, kayıt dışı iş gücü ile mücadele, özel sektör çalışanlarının maaşlarının bankalar aracılığıyla ödenmesi gibi maddeler yer alıyor

"Özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılmalı"
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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı üzerine, asgari ücret belirleme yönteminde değişiklik yapılmasına ilişkin önerilerini yazılı olarak Bakanlığa iletti.
Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin imzasıyla gönderilen yazılı önerilerde, özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması, asgari ücretin sektörel bazda belirlenmesi, kayıt dışı iş gücü ile mücadele, özel sektör çalışanlarının maaşlarının bankalar aracılığıyla ödenmesi gibi maddeler yer alıyor.
Dağıtımı basına da yapılan ve 11 maddeden oluşan öneriler şu şekilde:
“1- Özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması yasal mevzuat değiştirilerek sendikal örgütlenme sağlanmalıdır.
2-Kayıt dışı, kaçak iş gücü ile mücadele edilmelidir. Denetimler gerçekçi, cezalar caydırıcı olmalıdır.
3-Asgari Ücret belirlenmeli ve sektörel bazda en düşük ücret belirlenmelidir. Ülkede var olan bütün meslek grupları sınıflandırılmalı, mesleki, eğitime dayalı ücret sınıf içerisinde belirlenmelidir. 
4-Yerel iş gücünün desteklenmesi açısından sektörel bazda en düşük ücret sınıflandırma içerisinde yapılmalı, yaş ve eğitime dayalı çalışanın nerede çalıştığına bakılmaksızın ikişer beşer yıllık çalışma dönemi için her beş yılda en düşük ücret %5 fazlalaştırılmalı, daha sonraki 10 yıl ve üzeri yıllarda da %10 fazlalaştırarak ücret ödenmelidir.
5- Özel sektör çalışanlarının ücretleri bankalardan yapılmalıdır.
6- Çalışanların sosyal güvenlik yatırımları işverenin banka üzerinden ödediği ücreti gösteren beyanı bankadan alınan ekstreler üzerinden yatırılmalıdır. Çalışanlara başka kalem altında para verilmesinin önü kesilmelidir.
7-Çalışma hayatı ile ilgili yasal mevzuat düzenlemeleri yapılarak devletin kontrolünde bütün denetimler tek çatı altında toplanmalıdır.
8-Asgari ücret, sektörel bazda mesleki sınıflara ayrılmış meslek grup ücretleri hesaplanırken asgari ücret yasasına bağlı tüm hesaplamaları başta devlet kurumları olmak üzere doğru ve eksiksiz yapılmalı asgari ücret yasaya bağlı belirlenmelidir.
9-İş Yasası, 42/96 sayılı yasal mevzuat sendikalar yasası ve diğer yasalar sosyal devletin gereği olan “ezilen sınıfın, güçsüzlerin, güçlüklere karşı korunması” şeklinde olmalıdır.
10- Özel sektörün denetlenmesi yasal mevzuat içerisinde kamunun idaresinde 365 gün 7/24 esası üzerinden yapılmalı ve ceza uygulamalarındaki finans ile bu kurumların eğitim ve kurumsal gereklilikleri sürdürülebilir hale getirilmelidir.
11-Asgari ücret uygulaması kamu çalışanlarına uygulanan her altı aydaki hayat pahalılığı asgari ücrete otomatik olarak uygulanmalıdır”

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