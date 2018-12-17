Otomotivde kayıp çok büyük

Ekonomik kriz dalgası, ülkemizdeki otomotiv sektörünü de vurdu. Geçtiğimiz yıllarda en revaç sektörler arasında yer alan otomotiv sektöründe bu yıl büyük gerileme yaşandı. Sıfır araç satışları, geçen yıla göre yüzde 40 azaldı

Yaşanan bu gerilemede devletin geçen yıla göre 8 milyon Euro vergi kaybı oldu. Otomotiv sektörü temsilcileri, 2019 yılının daha da kötü bir yıl olabileceğine dikkat çekerek, hükümetten KDV oranının düşürülmesini ve gümrük kurunun sabitlenmesini istedi

Ülkemizin önde gelen otomotiv distribütörleri, 12 Aralık Çarşamba günü Kıbrıs Türk Ticaret odasında 2018 yılında yaşanan ekonomik krizin otomotiv sektörüne olan olumsuz yansımasını değerlendirmek ve 2019 yılında araç satışlarını tekrardan canlandırabilecek önlemler almak için bir araya geldi.

Borusan Oto Kıbrıs Ltd. Ülke Müdürü Özden Mehmed’in iki saate yakın süren 10 yıllık Pazar analiz raporu sunumu üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda çok önemli noktalara dikkat çekildi.

Ülkemizde 2008 yılı itibari ile 2017’ye kadar olan süreçte binek ve ticari olarak ortalama yılda3000 adet sıfır araç satışı gerçekleşti.

2017 Kasım ayına kadar olan süreçte 2528 adet olarak gerçekleşti. Bu yıl ise Türkiye’de Haziran ayında gerçekleşen erken seçimler ve ardından Temmuz ayında döviz kurlarının %34 civarında bir artış göstermesi sebebi ile 2018 Kasım ayına kadar toplamda sadece 1548 adet sıfır araç kayıtlandı. Yani 2017 yılına göre 980 adet daha az satış oldu, bu da sektörün 40 oranında küçüldüğünü gösterdi.

Dünya markalarını ülkemizde temsil etmenin zorlukları, özellikle üretici firmaların şart koştuğu stok adet hedeflerini sağlamanın ve dünya standartlarına uygun showroomlarda araçların sergileme zorunluluklarını sağlayabilme adına yapılan harcamaların yanı sıra personel ve diğer giderleri karşılayabilmenin zorlukları şirket direktörleri ve bayii yöneticileri tarafından tartışıldı.

Bu konun zorlukları hakkında herkesin hem fikir olduğu ortaya çıktı.

Otomotiv sektörü temsilcileri, 2019 yılının ülkemiz açısından daha da kötü bir yıl olabileceğine dikkat çekerek bu düşüşün sektörü çok daha kötü etkileyebileceğini öngördüklerini ve bunun için birtakım önlemlerin çok hızlı alınması gerektiğini ve hükümet yetkilileri ile önerilerini paylaşarak destek sağlamanın şart olduğu konusunda görüş birliğine vardıklarını belirttiler.

Otomotiv sektörü temsilcileri, bugünlerde bütçe görüşmelerini gerçekleştiren hükümet yetkililerinin de otomotiv sektöründe yaşanan satış adetleri düşüşlerinin devletin kasasına 8 milyon Euro civarında da daha az vergi girmesine neden olduğunu dikkate almalarını istedi.

Sektör temsilcileri, bu sektörün çok ciddi rakamlarda iş istihdamı yarattığını ve bu düşüşün bu şekilde devam etmesinin birçok firmanın personel sayısında azalmaya gitmek durumunda kalabileceğini de ayrıca göz önünde bulundurmanın önemine dikkat çekti.

Otomotiv distribütörlerinin ortak görüşü olan ve en hızlı sonuca ulaşabileceğini düşündükleri öneriler ise şu şekilde:

2019 yılı için 12 aylık süreliğine KDV oranının yüzde 20’den yüzde 10’a çekilmesi.

2019 yılı için Gümrük Kur’unun 5 TL’ye sabitlenmesi ve araç maliyetlerinin azaltılması.

Gümrük kuru 5 TL’ye sabitlenmesi satıcı ve alıcılar açısında psikolojik ve ekonomik olarak pozitif algılanmasını sağlayacak.





Otomotiv distribütörleri direktör ve yöneticileri ne dedi?

Özden Mehmed - Borusan Oto Kıbrıs Ltd. Jaguar Land Rover

“2009 yılında nisan ve mayıs ayında KDV oranının yüzde 10’a çekilmesi neticesinde iki ayda 905 adet rekor sıfır araç kayıtlandı. KKTC için rekor sayılabilecek bir rakamdır. 2019’da devletin bu aksiyonu tekrarlamaması durumunda sektörde rekor bir düşüş ve vergi kaybı kaçınılmaz gibi görünüyor. 2019’da KDV indirimi ve gümrük kurunun sabitlenmesi, sektörün yaşaması için şarttır.”

Esra Ercantan Yetkili-Ercantan Ltd Toyota

“Toyota Ercantan olarak gelişmekte olan otomotiv sektörünü canlandırabilmek, dünyada üretilen yeni teknolojilerin adamızda satışını gerçekleştirebilmek adına yapılacak olan her türlü indirimler, aslında halkımıza direkt olarak yansıtılacağından bundan herkes faydalanabilecektir. Yeni teknolojiler özellikle hybrid motorlar ile piyasa sürülen sıfır araçlara verilecek teşvik veya vergi indirimleri zaman içinde çevre kirliliğini azalacak ve yakıt tüketimi minimize edeceğinden daha yaşanası güzel bir adamız olacaktır. Devletimiz tarafından yapılacak teşvik günün sonunda halkımızın yüksek teknolojik araçları daha ucuza almalarına vesile olacağından ileriki yıllarda oluşacak servis bakım maliyetleri de azalacaktır.”

Serde Debreli Atatüzün-Dünya Oto Ltd Mercedes-Benz

“Gümrükte yapılan uygulama şirketimiz için pek bir avantaj getirmedi ve düşen kurlara rağmen satışlarda pek bir fark olmadı. Döviz alımlarda halkımız hep bir korku içinde. Bu nedenle Devletten kesinlikle 10% KDV indirimi talep ediyoruz. Bu 2019’da bu uygulamanın gerçekleşmesi hepimiz için en hayırlısı olacaktır.”

Evşen Emre - Artesa Ltd-Volkswagen

“Artesa Ltd olarak KKTC Ekonomisinin gelişimi ve bu dönemi önemli önlemler alıp, çözümsel bir yaklaşım içerisinde 0 km araç satan firma ve yetkili servisleri olarak toplantıda görüş birliğine vardık.

Adadaki yaşamın ve morallerin pozitif yönde düzelmesi, alım gücünün artması, KDVoranının % 10 indirimi ile alım gücüne katkı sağlayarak piyasadaki hareketliliğe ivme sağlamış olacağımıza inanıyoruz. 2019 yılına umutla ve güvenle bakabilmek için bu önlemlerin alınmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. “

Ege Çakmak - Levent Ltd Honda

“10% KDV indirimi ve alınabilecek diğer aksiyonların 2019 yılında sektörün sağlığı açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum ve destekliyorum.”