Otellere faiz iadesi katkısı

Turizm Bakanlığı, yarım kalmış otellerin tamamlanmasına ve mevcut tesislerin modernizasyonu ile tevsii yatırımlarına yönelik “faiz iadesi katkısı” desteğine devam edileceğini belirterek, Ekonomi Bakanlığı ve 3 banka ile ortak protokole imza koyduğunu açıkladı.

Bakanlıkların ilk etapta Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd., Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. ve Creditwest Bank Ltd. arasında imzaladığı protokol uyarınca, krediler 2 yıl ödemesiz ve toplam 7 yıl vadeli olacak.

Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu yazılı açıklamasında, 4 yıldan beri uygulanmakta olan ancak kapsamı “Y ( K- I ) 702 – 2015 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ile genişletilen “yarım kalmış otellerin tamamlanması ve faal durumdaki otellerin modernizasyonu ile tevsii yatırımlarına verilen faiz iadesi katkısı destek programının uygulanmasına” yönelik ilk etapta söz konusu 3 banka ve Turizm Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasında protokol imzalandığını kaydetti.

Sucuoğlu, 3 bankanın imza koyduğu protokoller uyarınca; “TR LİBOR+4 faiz oranında uygulanmakta olan ve bunun 5 puanı TC Yardım Heyeti kaynaklarından karşılanmakta olan uygulama kriterlerinde yapılan revize uyarınca, projesi Turizm Planlama Dairesi’nce onaylanan ve inşaat izni mevcut İskele-Karpaz ve Güzelyurt-Lefke gibi yatırımda öncelikli yörelerde inşaatın %15’inin, diğer yörelerde ise %30 seviyesinde olması krediye müracaat için yeterli olabilecek ve bu tip yatırımlara 1 milyon 500 bin TL’ye kadar faiz iadesi desteği verilebileceğini” kaydetti.

Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Aynı zamanda faiz destekli kredi programı uyarınca, yine şans oyunu salonu olmayan Oteller Encümeni’nden belgelendirilmiş faal durumdaki turistik konaklama tesislerinin tevsii ve modernizasyona yönelik yatırımlarına 500 bin TL’ye kadar daha önceden faal durumda olup, işletmeye ara veren turistik konaklama tesislerine 50 bin TL’ye kadar işletme kredisi verilebilecek.

Faiz destekli kredi programından ayrıca mimari açıdan nitelikli veya tarihi değer taşıyan binaların restore edilip butik otel veya turistik pansiyon olarak kullanımlarının teşvik edilmesi hedeflenmekte olup, bu tip yatırımlara 500 bin TL’ye kadar faiz iadesi desteği verilebilecek.

Krediler 2 yıl ödemesiz toplam 7 yıl vadeli olarak uygulanacak.”