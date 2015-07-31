Otelciler Birliği vurguladı: 'Elektriğe zam bizim için darbe olur'

KITOB Başkanı Hüseyin Aktığ, turizmin tek konu olarak bir bakanlığa bağlanmasından ve hükümet programından memnun kaldıklarını belirtti. Başbakan Kalyoncu’nun önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısı...

KITOB Başkanı Hüseyin Aktığ, turizmin tek konu olarak bir bakanlığa bağlanmasından ve hükümet programından memnun kaldıklarını belirtti.

Başbakan Kalyoncu’nun önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yaptığı “yeni müsteşar yaratılmayacağı” açıklamasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Aktığ, otelcilerin ciddi sıkıntı içinde olduğunu belirterek, “döviz krizi” konusunda acilen tedbir alınmasını istedi.

Son dönemde yapılan açıklamalardan yeni bir elektrik zammının kapıda olduğu sonucunu çıkardıklarını dile getiren Aktığ, “Yeni bir zam bizim için darbe olur” dedi.

Aktığ, turizm konusunda birlikte hareket etmenin önemine değinerek, turizm farkındalığı konusunda hükümeti ve Meclis’i bilgilendirmek istediklerini sözlerine ekledi.



