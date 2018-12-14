“Önlemler dizisi uzatılmalı”

Ekim ayında başlayan dövizdeki sert çıkış nedeniyle tepetaklak giden ülke ekonomisine katkı için hükümetin devreye koyduğu bir dizi önlem, çeşitli sektörlerde işe yaradı. Sektör temsilcileri bu ivmenin devam etmesi için hükümetin Aralık sonunda bitecek önlemler dizisini uzatmasını istiyor

Beyaz eşya sektörünün öncü firmalarından Armar temsilcileri, önlemlerin artı bir değer kattığını bunun devamı için de önlemlerin süresinin Haziran ayına kadar uzatılması gerekliliğine vurgu yaptı. Araç sektörü ise yeni önlemler ile piyasanın daha da canlanabileceği görüşünde

Hükümet tarafından alınan “KDV indirimi kararı” beyaz eşya, otomotiv gibi sektörlere 2018’in son üç ayında az da olsa can simidi olurken, kararın 2019 yılının ilk yarısında da devam etmesi beklentisi var.

Ekonomik kriz, piyasada ciddi bir daralmaya neden olurken, vatandaşlar da harcama yapmaktan korkuyor.

Bu etki, zincirleme şekilde tüm sektörleri etkiliyor. Sektör temsilcileri, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, hükümetin de benzer kararlarına 2019’da da devam etmesi gerektiği görüşünde.

2019 bütçesindeki 830 bin TL civarındaki açık, kamu maliyesinin de elini kolunu bağlıyor. Maliye “vergi toplamada daha yüksek bir performans” beklerken, daralan piyasa da iş insanlarının vergi ödeme performansını da olumsuz etkiliyor.

Beyaz eşya ve otomotiv sektöründe, yüzde 5’e düşürülen KDV, ciddi fiyat indirimlerini de beraberinde getirmişti.,

PARA DÖNMÜYOR

Hükümetin önlemleri ile az da olsa rahatlayan piyasada sıcak paranın dönmesi için önlemlerin devam etmesi önemli. Daralan piyasada paranın daha da artması için hükümetin önlemlerinin devamından yana olan özellikle beyaz eşya ve otomotiv sektörü temsilcileri bu konuda ısrarlı olacaklarını kaydetti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN YÜZDE 10’LUK KDV İNDİRİMİ TALEBİ

Otomotiv sektörü temsilcileri Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile yaptıkları görüşmede 2019 başı itibarı ile yüzde 10’luk bir KDV indirimi talebinde bulunduklarını ifade etti. Sektörün önünü açma konusunda önemli bir açılım olacağına vurgu yapılan indirim için hükümet ile sektör temsilcileri görüşüyor.

ARAR: HAZİRAN’A KADAR UZATILMALI

Armar Group yetkililerinden Zeynel Arar, 2017’nin son döneminde döviz girdisi nedeniyle fiyat artışı olduğunu, o dönemden sonra da vatandaşların mağazalardan adeta elini ayağını çektiğini belirtti. Arar, bu dönemde hükümetin açıkladığı önlemler paketiyle bir nebze olsun toparlanma olduğunu kaydederek, insanların halen daha çekinceli olduğunu söyledi.

Vatandaşların döviz artışı ile ilk olarak borçlarını güvene alma noktasına gittiğini ardından ise beyaz eşya gibi ihtiyaçlara odaklandıklarını kaydeden Arar, “yeni yeni satışların artmaya başladığını belirti.

Arar, hükümetten en azından Haziran ayına kadar bu önlemlerin devamı noktasında bir karar beklediklerini kaydederek şöyle konuştu: Bu önlemler müşterinin alım gücüne destek olmuş oldu. İnsanların dengesi değişti. Bizim zaten dövizden dolayı satışlarda geriye gitme olmuştu. Bu önlemler sonrasında bir kıpırdama oldu. İhtiyacı olup da almayanlar var onların da alması için Haziran sonuna kadar uzaması çok iyi olur.”

“ERÇİN: YENİ ÖNLEMLER AÇIKLANMALI”

Çangar Motors Satış Müdürü Eser Erçin ise araçların ülkeye giriş tarihlerindeki kurun hesaplanarak vergilendirme yapılması önleminin önemli olduğunu ve geçmiş üç aylık dönemde işe yaradığını belirtti.

Erçin, devletin bu noktada sağladığı kolaylığın sektör için olumlu bir gelişme olduğunu kaydederek 2019 sonrasında da bu gibi önlemlerin piyasanın ileriye gitmesi noktasında önemli olduğuna vurgu yaptı. Erçin, “Bizim açımızdan bu uygulama elimizdeki stoklardan dolayı faydalı oldu. 31 Aralık’ta bu iş sona eriyor. Stoklarımız tükendi. Düşük kurdan ülkeye giren araç stoğu bitti. Bu uygulama satışları da artırdı. Devletten başka bir önlem ve iyileştirme bekleyeceğiz. Ağustos ayında yeni araç satış adedi 56 idi. Bu rakam bu kolaylıktan sonra ikiye katlandı. Devletin kasasına giren vergi sayısı da arttı. En karlı olan devlet oldu. Hem bizim önümüzün açılması hem ekonomik sıkıntının hafiflemesi bir nebze olsun gerçekleşti. Beklentimiz daha değişik bir varyasyonda bir takım iyileştirmelerin yapılması” diye konuştu.

DEBRELİ: YÜZDE 10’LUK KDV İNDİRİM İSTEYECEĞİZ

Dünya Oto Direktörü Serde Debreli Atatüzün, hükümetin gümrükte yaptığı uygulamanın kendilerine pek bir avantaj sağlamadığını ifade ederek kurların düşmesiyle birlikte fiyatlarda bir fark olmadığını söyledi.

Debreli, şu an için insanlarda dövizle alım yapma konusunda ciddi bir korku olduğuna dikkat çekerek devletten yüzde 10 KDV indirimi talepleri olacağını belirtti. Debreli, bunun için bir basın bildirisi yayınlamayı düşündüklerini kaydederek “Umarım 2019’da devlet bu yönde bize katkı sağlarsa işlerimiz yoluna girer” açıklamasında bulundu.