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Önemli günlerden geçiyoruz. Rusya ile cicim ayları bitiyor mu?

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Önemli günlerden geçiyoruz. Rusya ile cicim ayları bitiyor mu?
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
  • Türk mali piyasaları, geride bıraktığımız haftada satıcılı bir seyir izledi.
  • Suriye kaynaklı jeopolitik endişelerin baskıladığı TL ve TL cinsi varlıklarda, USD/TRY kuru 5,9850 seviyesinden kurtulduktan sonra 6,05 seviyesine takılsa da, tahvil piyasalarında satış baskısı daha belirgin bir hal aldı.
  • Hatırlanacağı üzere, her hafta Perşembe günü TCMB tarafından açıklanan menkul kıymet istatistikleri raporu, yabancı yatırımcıların yılbaşından bu yana devlet tahvili pozisyonlarını 1,1 milyar dolar azalttıklarının ortaya koyarak tahvillere yönelik bir yabancı yatırımcı ilgisinin de olmadığını gösterdi.
  • Bu minvalde, 2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi, Ocak sonu 2016 yılındaki tek haneli seviyelere gerilemesi ardından Cuma gününü %11,20 seviyesinden tamamladı.
  • TBMM toplantısında Sn. Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilen Suriye politikası yönelik endişeler, özelinde Rusya ve İran’ın desteklediği rejim güçleri ile Türk askerlerinin karşı karşıya gelme ihtimali, piyasalarda iyimserliği haliyle frenledi.
  • Geride bıraktığımız hafta İdlip’ten gelen haberler sıcak bir temas olmasa dahi, endişe verici. Arkasına Rusya’nın hava gücünü alan Esad yönetiminin İdlip’e doğru ilerlemesi devam ediyor. Bu hafta, Türk heyetinin Rusya’ya giderek Putin ile görüşeceği ve ara bir formül aranacağını okuyoruz. ABD ile gerilen ilişkiler ardından Rusya ile cicim aylarının bitme emareleri gösterdiğini de not etmek gerekiyor.
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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