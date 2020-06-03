Önemli bir fiyat davranış değişimi yaşanıyor: Dolar değer kaybediyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- “Nefes alamıyorum” protestoları her geçen gün biraz daha şiddetlense de, ABD dolarında yaşanan değer kaybı, yatırımcıları getiri arayışına yöneltmeye devam ediyor.
- Dün bu bağlamda, piyasaların klavuz kargası konumunda ABD’nin en büyük 500 şirketinden oluşan S&P500 endeksi, son 3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
- Piyasalar açık bir şekilde, virüs sonrası gerek sosyal gerekse de ticari hayatın kademeli olarak normalleşmesini kutluyor.
- Daha 2 ay önce, petrolü stoklayacak yer kalmadığından (talep yetersizliği) fiyatı negatife geçen Batı Tipi Teksas petrolü WTI’ın hatırlıyorsunuzdur. Arz ve talep dengesizliğinin kademeli olarak toparlanması ile Brent cinsi petrolün varil fiyatı 3 ay sonra ilk kez 40 doların üzerine yerleşti.
- Diğer bir taraftan ise, dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, virüsün vurduğu ABD’de son 10 haftada 41 milyon isşiz ordusu, siyahi bir kişinin göz altında işkence ile öldürülmesi sonrası başlayan ve dozu her geçen gün artan sokak şiddeti, bir noktada ABD büyümesine ilave sekte vuracağından, FED’in yeniden devreye girerek faiz oranını %0-0,25 bandından negatife çekmesi bekleniyor.
- Bu bağlamda, küresel bazda ABD dolarının her şeye karşı değer kaybı gözle görülür bir hal aldı. Bültenimizde son haftalarda belirttiğimiz üzere, dün EUR dolar karşısında 1,12’nin, Sterlin ise 1,26’nın üzerine yükselerek son 3 ayın zirvesini test etti. Altının ons fiyatı 1,730-1,750 dolar ile 2012’den bu yana en yüksek seviyelerde geziniyor.