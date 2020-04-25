"Önceliğimiz yerli üretim ve yerli istihdam olacak"

Başbakan Ersin Tatar, üretmeyen toplumların yok olmaya mahkum olduğunu belirterek, hükümetin koronavirüs sonrası dönemdeki politikalarında önceliğin yerli üretim ve yerli istihdam olacağını söyledi

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkililerini kabul etti.

Başbakan Ersin Tatar da hükümetin aldığı tedbirlere halkın duyarlılık göstermesiyle başarılı bir kriz yönetildiğine işaret ederek, bu şekilde devam edeceğine inandığını ancak rehavete de girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Tatar, “ama takdir edersiniz ki hayat devam ediyor. Ekonominin çarkları yavaşlasa da devam etmeli. Ona göre önümüzdeki süreci yürütmemiz gerekiyor. Hangi sektörün nasıl ve hangi koşullarda açılabileceği; gerek iş sağlığı ve güvenliği açısından ve gerekse oradaki düzen itibariyle Bakanlar ve bürokratlar nasıl bir çalışma olacağının detaylarını çalışıyor” dedi.

Bakanlar Kurulu’nda sektörlerin 4 mayıstan itibaren kademeli olarak açılması yönünde karar aldıklarını ifade eden Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının var olabilmesi için üretmek zorunda olduğunu vurguladı.

Başbakan, “Üretmeyen toplumlar yok olur gider. Sanayi odası çatısı altında yaptığınız çalışmayı takdirle izlemekteyiz. Sizlerle istişare içinde doğru adımların atılması ve üretim alanlarımızın rekabet koşullarına uyar bir şekilde güçlenmeleri ve istihdam yaratmaları bizim için önemlidir” dedi.

Ülkeye ithal ürünlerin de geleceğini ancak Kıbrıs Türk üreticisini de mümkün olan en iyi şekilde korumak zorunda olduklarını belirten Başbakan Tatar, “bu nedenle birlikte çalışıp üretim kapasitemizi nasıl yönetebileceğimizin kararını vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Tatar, şöyle devam etti:

“Korona sonrası bambaşka bir dünya bizi bekliyor... Artık zengin ve fakir arasındaki uçurumun daralması gerekiyor. Çünkü var olabilmek için herkese sahip çıkma nokrasında olmalıyız. Buna göre siyaset geliştirmeliyiz... Toplumsal mutabakat ve toplumsal dayanışıma ile ihtiyaçlı olanın yanında olmalıyız. Bu nedenle yerli istihdam çok önemli. Kendi insanımızın istihdamı esas olmalı. İşte onun için yerli üretim diyoruz. Yeni politikalar da bu çerçevede olacaktır. Ben otellerimde, çarşıda, her yerde kendi ürünlerimi görmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkı kendi ürünleriyle rekabet edebilir. Şans verildiği takdirde üretim oluyor ve bu da bizi refaha götürecek. Hükümet bu çerçevede hareket edecek”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise, hükümetin küresel krize karşı sürecin başından beri attığı adımları takdirle ve memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Avunduk, “Attığınız adımlar ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, bugün gelinen noktada görmekteyiz ki aslında atılan adımlar doğrudur. Sonuçları da doğrudur. Yayılma, bulaşma ve enfekte görülmüyor. Bu başarı hükümetindir. Halkın da alınan kararlara uymasıyla sonuç alınmıştır. Bu bir ekip işidir. Sonuç çok iyi oldu. İlk günden tedbir alan, uçuşları kapatan, ana gelir kaynaklarını hiçe sayıp, önce insan sağlığı diye alınan kararlar sonucunda, dünya tarihinde belki de ilk olacağız. Başarı öyküsü hükümetin hesabına yazılmıştır” dedi.

Avunduk, sağlıktaki başarının ardından, ekonominin de gündeme gelmeye başlayacağını, artık işletmelerin açılarak ekonominin çarklarının yavaş yavaş dönmeye başlaması gerektiğini kaydetti.

Avunduk, “sektörlerin kontrollü, denetimli ve kurallar çerçevesinde açılmasını talep ediyoruz. Sektörleri mali kriz bekliyor. Artık üretim de tüketim de bu ülkede olmalı. Yerli ürünlerin bu kriz vasıtasıyla ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.