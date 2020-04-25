“Önce atölyeler, makinistler, marangozlar açılacak”

Başbakan Tatar “Önce atölyeler, makinistler, marangozlar gibi küçük işletmelerin açılması planlanıyor” dedi

Başbakan Ersin Tatar, Kovid-19’la mücadelede son günlerde yapılan testlerde her hangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını ancak yine de dikkatli davranılacağını ve Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri alınarak yavaş yavaş iş yerlerini açma yoluna gideceklerini söyledi.

Türkiye’de yayın yapan TGRT’de konuşan Başbakan Tatar, “Açılma için 4 Mayıs konuşuluyor. Sağlık Kurulumuz, ilgili diğer kurullarımız çalışmalarını yapıyor. Temas imkanı az olan küçük işletmeler, atölyelerin, makinistler diğer bazı yerlerin ilk mesafeli durulması ve maskeli alış-veril yapılması koşulu ile ilk başta açılması üzerinde duruluyor” dedi.

Ersin Tatar, bir soru üzerine de Türkiye ile temasların hep devam ettiğini ve Türkiye’den bu sürecin bir sonucu olarak ekonomide ortaya çıkan sıkıntıların atlatılması için bir destek geleceğini belirtti.

Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bu süreci başarıyla atlattıktan sonra yüksek öğrenim ve turizm sektörlerine yanı sıra konut, tarım, sanayi ve bilişim sektörlerine de yöneleceğini, Devletin bunların gelişmesi için teşvikler uygulayacağını” söyledi.

Ülkede ilk vakanın tespit edilmesinin ardından alınan önlemleri kataran Tatar şu ifadeleri kullandı:

“Elzem hizmetler hariç diğerleri durdu. Son 4-5 gündür vaka yok. Hastalarımızın bir çoğu taburcu oldu. Hastanede şu anda 17 kişi var. Ama kolay bulaştığı için dikkat ediyoruz. Yavaş yavaş bazı iş yerlerinin nasıl açılacağı konusunda çalışmalar devam ediyor.

Açılma için 4 Mayıs konuşuluyor. Sağlık Kurulumuz, ilgili diğer kurullarımız çalışmalarını yapıyor. Temas imkanı az olan küçük işletmeler, atölyelerin, makinistler diğer bazı yerlerin ilk mesafeli durulması ve maskeli alış-veril yapılması koşulu ile ilk başta açılması üzerinde duruluyor.”

“TÜRKİYE’NİN DE DESTEĞİYLE SIKINTILARI AŞACAĞIZ”

“Dikkatli gideceğiz. Temkinli olacağız. Yavaş, yavaş gündelik yaşama , iş yaşamına döneceğiz” diyen Başbakan Tatar, “Diğer ülkelerde de sıkıntı var ama bizde ekonomi turizm ve eğitime dayalı olduğu için büyük sıkıntı var. Diğer yandan konut sektörü de durdu. Yabancıların buraya bu dönemde gelmesi sıkıntılı. Ancak Kıbrıs Türkü birlik ve beraberlik içerisinde, toplumsal dayanışma ve Anavatanın desteği ile geçmişten bu yana bu gibi sıkıntıları aşmış bir halktır. Yine , Türkiye’nin de desteği ile en kısa sürece sıkıntıları aşabileceğimiz yönünde umudumuz vardır.” şeklinde konuştu.

Biz ilk günden itibaren Türkiye Sağlık Bakanlığı ile temasa geçtiklerini söyleyen Tatari “Bunun yanında Fuat Oktay bey ile sürekli temas halindeyiz. Bunların yanında ben 2 kez Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm. Kendileri Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu, KKTC ye yardımlarının devam edeceğini söyledi.” Ifadesini kullandı.

Tatar, “Bizde vakalarda bir süre öncesine kadar yatay seyir vardı şimdi inişe geçti. Türkiye de sıkıntılarını aşarsa bizim için de iyi olacak. Biz ayrı bir devletiz ama ekonomik anlamda Türkiye ile entegreyiz. İnşallah bayram sonrası durum netleşir ve ekonomimize bir yön verme noktasına geliriz.” Dedi.

Tatar, KKTC’nin bu süreci başarıyla atlattıktan sonra yüksek öğrenim ve turizm sektörlerine yanı sıra konut, tarım, sanayi ve bilişim sektörlerine de yöneleceğini, bunların gelişmesi için teşvikler uygulayacağını kaydetti.