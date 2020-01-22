Negatif reel faiz Türk Lirası'na yaramadı...

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Geride bıraktığımız hafta peş peşe beşinci kez faiz indirimine giderek politika faizini enflasyonun altına çeken TCMB, negatif reel faiz ülkeler kervanına katıldı.
- TCMB’nin hamlesi ardından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen kredibilite uyarıları ve not görünümüne yönelik aşağı yönlü riskler, döviz piyasası üzerinde baskı kurdu.
- ABD-İran gerginliği ile Ocak ayının ilk yarısında risk iştahının aniden azalması ile 5,99 seviyesine yürüyen USD/TL kurunda, yükselişe inanmayarak aşağıda 5,87 ve 5,84 seviyelerini hedef göstermiş, 5,84 seviyesinin etrafındaki hareketi izlemek istediğimizi paylaşmıştık.
- Nitekim, 5,6850’den başlayan ve 5,99’da sonuçlanan hareketin %50 düzeltmesine tekabül eden 5,84 seviyesi TCMB kararı ile test edilesi ardında söz konusu seviye aşağı yönlü geçilemeyerek güçlü bir destek görevi üstlendi.
- Yukarda da söz ettiğimiz üzere, negatif reel faiz veren ve riskleri çok düşük olan ülkeler sınıfına 16 Ocak PPK kararı ile giren TL, para birimi klasmanında dezavantajlı bir konuma geçti.
- Örneklemek gerekirse, bir zamanlar yan kulvarımızda koşan Brezilya, Rusya ve Güney Afrika şu anda mevcut enflasyon ve politika faizi anlamında reel faiz verirken, Türkiye, Euro bölgesi, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin kervanına katıldı.
- Hatırlanacağı üzere, bültenlerimizde uzun bir süredir içerde dövizle işi olmayan yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin yatırımlarını dövize yönlendirdiklerini, lakin 2019 yılının ilk çeyreğinden itibaren döviz alma isteği devam etse de, ivmenin yavaşladığından söz etmiştik.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.