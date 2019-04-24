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Necipoğlu’ndan 1 mayıs için uyarı

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Necipoğlu’ndan 1 mayıs için uyarı
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Ülkemizin tanınmış iş insanlarından, Cahit Necipoğlu Ltd. direktörlerinden Gökhan Necipoğlu 1 Mayıs işçi bayramı dolayısı ile inşaat malzemesi satan ve sektöre hizmet veren tüm iş yerlerinin kapalı olması ve günün anlamına uygun davranılması konusunda iş insanlarına çağrı yaptı.

Necipoğlu çağrısında  yılda tek bir gün olarak kutlanan İşçi Bayramının anlamının büyük olduğunu hatırlatarak, 1 Mayıs’ta inşaat malzemesi satan ve inşaat sektörüne hizmet veren tüm iş yerlerinin kapalı olması için iş verenlere çağrı yaptı.

1 Mayıs ile ilgili düşüncelerini aldığımız Gökhan Necipoğlu, tüm çalışan emekçilerin 1 mayıs gününde aileleri ile zaman geçirmeye hakkı olduğunu vurgulayarak, 1 mayıs tarihinde herkesin tatil olması gerektiğini dile getirdi. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet eden Necipoğlu, tüm emekçilerin 1 mayıs işçi bayramını da kutladı.

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