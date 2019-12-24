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NEB küresel teknolojik yeniliklere odaklanmayı sürdürüyor

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İstanbul’ da düzenlenen IBM Think etkinliğine katılan Near East Bank tarafından bulut teknolojileri ile dönüşümden, nesnelerin interneti ile inovasyonu yakalamaktan, Blockchain teknolojisi ile bariyerleri aşmaktan ve Quantum teknolojisi ile çözülemez olanın nasıl çözülebileceğiyle alakalı örneklerin keşfedilmesi sağlandı

NEB küresel teknolojik yeniliklere odaklanmayı sürdürüyor

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yakaladığı fırsatları hızlıca değerlendirip en iyi bankacılık deneyimini müşterilerine sunan Near East Bank, yaptığı yatırımlarla geleceğin bankacılık anlayışını bugüne taşımayı sürdürüyor.

İstanbul’ da düzenlenen IBM Think etkinliğine katılan Near East Bank tarafından bulut teknolojileri ile dönüşümden, nesnelerin interneti ile inovasyonu yakalamaktan, Blockchain teknolojisi ile bariyerleri aşmaktan ve Quantum teknolojisi ile çözülemez olanın nasıl çözülebileceğiyle alakalı örneklerin keşfedilmesi sağlandı.

Etkinlikte oluşturulan “Think Kampüs” ile belirli konuların keşfedilebileceği, uzmanlık alanlarını, kurumsal hedefleri ve yaşanan zorlukları ele alarak IBM teknolojileriyle nasıl bağlantı kurulabileceği üzerinde çalışmaları sunmakta önemli rol oynandı. Etkinliğe katılım Near East Bank’ın ileriye dönük teknolojik yatırım hedeflerindeki vizyonuna değer katarken, bu güne kadar yapılan teknolojik yatırımların ve proje çalışmalarının doğru hedeflerde olduğu da böylelikle teyit edilmiş oldu.

Near East Bank Pazarlama, Bilgi Teknolojileri, Operasyon ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, teknolojik gelişimleri her zaman önemsediklerini belirtirken özellikle finans alanında fark yaratmak adına sürekli bir yenilik içinde olduklarını ve bu yenilikler sayesinde bankayı günden güne bir adım daha ileriye taşıdıklarının altını çizdi. Lha

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