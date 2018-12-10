Near East Technology İBM Think İstanbul Zirvesine katıldı

Küresel Teknoloji Bankacılığındaki en yeni gelişmeleri en hızlı biçimde uygulayarak müşterilerine sunmaya özel önem vermeyi sürdüren Near East Bank geleneksel IBM Think İstanbul Zirvesi’ne bu yıl da katıldı.

Near East Bank ve IBM Partner World üyesi olan Near East Technology yetkililerinin katıldığı zirvede Türkiye’de 80. yılını kutlayan IBM Türkiye, dijital dönüşümün temellerini oluşturan yapay zeka, bulut teknolojileri, siber güvenlik ve veri analitiği gibi konulara geniş yer verdi. Ayrıca, günümüz teknolojilerinin, dijital dönüşüm ile hayatımızı nasıl şekilllendirmeye başladığı, bulut teknolojileri, yapay zeka, analitik çözümler ve siber güvenlik üzerinde hem konu uzmanlarının görüşleri hem de bu teknolojiyi kullanan müşterilerin proje deneyimleri zirvenin odak konuları oldu.

Günümüzde akıllı hale gelen teknolojinin dijital dönüşüm sürecinde içinde bulunduğu eko sistemin gerçeklerine göre en doğru bilgiye ulaşıp doğru kararlar vererek müşteri memnuniyetini geliştirmek için dijital dönüşüm çalışmalarını Near East Technology ile beraber sürdüren Near East Bank, çalışmalarında iş yapma niteliğinin geliştirilmesi ile iş gücünü daha verimli hale getirmek, bu hızlı değişim sırasında siber tehditlere karşı sürekli önlemler almak ve verilerin büyümesi nedeni ile geleneksel sistemlerin yeterli olmayacağı durumlarda yapay zeka kullanımı ile riskleri doğru ve hızlı yönetebilmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kendini geliştirmeye devam ediyor.

Haskasap’ın Değerlendirmesi

Bankacılık dijital eksenlerde inanılmaz bir ivmeyle gelişirken müşteri beklentilerinin de değiştiğini dile getiren Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, müşterilerin ve tüketicilerin beklentilerine odaklanarak çalışmaya hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Tüm dijital bankacılık hizmetlerini, müşteri deneyimlerinden yola çıkarak, son teknolojileri kullanarak, en iyi çözümü getirecek şekilde geliştirdiklerini anlatan Haskasap, geleceğin bankacılığını inşa etmeye başladıklarına vurgu yaptı. Lha