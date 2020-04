Near East Sigorta pandemi günlerinde de hizmetlerini sürdürüyor

Covid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü, genel itibariyle insanların faaliyetlerine ara verdiği veya evden çalışmak zorunda kaldığı bu istisnai günlerde, sigorta kapsamındaki risklerin de varlıklarını devam ettirdiğine dikkat çeken Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk sigorta hizmetlerini pandemi günlerinde de sürdürdüklerinin altını çizdi.

Varlıkları tehdit eden risklerin ne zaman gerçekleşeceğinin tahmin edilemediğini, sosyal ve ekonomik hayatımızın kısıtlanmasına rağmen, risklerin devam etmekte olduğunu ve çeşitli sebeplerle zararlar vermeyi sürdürdüğünü belirten Ertürk, bu nedenle riskleri azaltacak tedbirlerle yanında üzerlerine kalan risklerin de sigorta güvencesine alınmasının bu dönemde de önemini koruduğunu dile getirdi. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin azalmasıyla risklerin ortadan kalkmadığını söyleyen Ertürk, hatta gerekli önlemlerin alınmasında ihmal görülebildiğinden risklerin arttığının dahi söylenebileceğine işaret etti.

Risklerin devam ettiği gerçeğinden hareketle varlıkların korunmasının bir güvencesi olarak sigorta ihtiyacının devam ettiğinin altını çizen Ertürk, her ne kadar sigorta sektörünün de faaliyeti kısıtlanan sektörler arasında yer alsa da, sigorta şirketleri ve aracıları dijital sigortacılık alanında yürütebildikleri faaliyetler ve çözümlerle sigortalılarına sigorta teminatı verebilmekte olduklarını ifade etti. Bu kapsamda Near East Sigorta’nın gerek Near East Bank şubeleri ve acenteleri aracılığıyla, gerekse şirket telefon, e-posta ve whatsapp iletişim hatlarıyla sigortalıların tüm sigorta ihtiyaçlarını karşılamakta olduğunu belirten Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk, “Şirket personelimiz tüm sigortacılık işlemlerine evlerinden devam etmekte, tüm ihtiyaçlara uygun sigorta çözümlerini üretmektedirler” dedi.

Ertürk bunun yanısıra müşterilerine şirketin web sitesinden ve yakında uygulamaya alınacak mobil sistem üzerinden kendi poliçelerini on-line olarak üretmelerine olanak sağlayacaklarının müjdesini de verdi.

Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk açıklamasını şöyle tamamladı: “ Sonuç olarak risklerin devam ettiği her zaman ve koşulda sigorta teminatları devam ettirilmeli, vadesi gelen poliçeler yenilenmeli ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda sigorta yaptırılmalıdır. Bunda ihmal göstermek telafisi mümkün olmayan zararlara davetiye çıkarmak anlamına gelecektir bu vesileyle halkımıza sağlıklı ve hasarsız günler diler, evde kalma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını gözeterek en kısa süre içinde bu salgından kurtulmayı temenni ederim.” Lha