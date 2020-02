Near East Sigorta Cem Günsel Motors’a acentelik verdi

Near East Sigorta, müşteri memnuniyetini artırma ve kurumsal süreçlerini geliştirme amacıyla hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Near East Sigorta, Near East Bank ile yaptığı acentelik sözleşmesinden sonra Cem Günsel Motors Ltd’e de acentelik verdi. Near East Sigorta’nın deneyimli ekibi ile acentelerine ve müşterilere zamanında ve eksiksiz olarak hizmet vermesi ve Günsel Motors Ltd’in istikrarlı ve sürdürülebilir bir performans göstermesiyle birlikte Near East Sigorta ürünleri müşterilere en hızlı şekilde ulaşabilecek.

Stratejilerinin çıkış noktasında müşterilerine daha yakın olma, onların beklenti ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etme ve yerinde çözme içgüdüsü olduğunu dile getiren Near East Sigorta Genel Müdürü Cengiz Ertürk, “Bu şekilde daha hızlı ve daha etkin hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi. “Farklılaşma kurum kültürümüzün önemli bir parçasıdır” diyen Ertürk, en önemli hedeflerinin müşterilerinin ihtiyaçlarını daha etkin tespit edip, hem acentelerinin hem de müşterilerinin ihtiyaçlarını hızla karşılamak ve daha üst düzey müşteri memnuniyeti sağlamak olduğunu belirtti.

Geniş acente kanalı ağı oluşturmanın müşteriye yakın olmada en önemli yol olduğunu ifade eden Ertürk, Cem Günsel Motors Ltd. ile başlattıkları acente kanalı yaygınlaştırma çalışmalarını, müşterilerine etkin hizmet verecek, Near East bünyesine uyum sağlayacak ve sigortacılığı en nitelikli şekilde yapmak isteyen acenteler ile devam ettireceklerini belirtti.