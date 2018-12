Near East Hayat ve Albank Sigortacılıkta önemli işbirliği

Hayat ve Sağlık Sigortacılığı alanında KKTC’nin ilk yerel şirketi olan Near East Hayat Albank ile acentelik sözleşmesi imzalayarak güçlü bir iş ortağı kazandı.

Near East HayatAlbank İşbirliği bankacılık sigorta alanında geniş bir ürün yelpazesi ile tüketici önüne çıkacak.

Albank, yapılan sözleşmeye göre Near East Hayat’ın tüm ürünlerini müşterilerine sunabilecek. Süreçlerin nasıl işleyeceğine dair çalışmalar da başlatıldı. Bu hafta sonu Albank personelinetüm ürünler hakkında Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün tarafından kapsamlı bir eğitim verildi. Albank, müşterilerine önümüzdeki haftadan itibaren Near East Hayat ürünlerinisunmaya başlayacak. Müşterilerinin sağlığı sürekli ön planda tutan Albank“Önce Güven”sloganının yanında “Önce Sağlık“ sloganını kullanmaya başladı.

Hayat Sigortacılığı yanında sağlık alanında da iddialı olan Near East Haya,hızla gelişen ve önemli derecede büyüme potansiyeli olan bir pazarda lider olmayı hedefliyor. Çeşitli gelir grupları için farklı ürünler olmak üzere yatarak, ayakta ve doğum teminatlı 6 adet Sağlık Sigortası planı ile hizmetlerini çeşitlendirenNear East Hayat günümüzde ciddi rakamlara ulaşan sağlık giderlerini halka uygun fiyatlarla elde edebilme olanağı sunuyor.

2016 yılında ING Bank’ı satın aldıktan sonra 2017 yılındaHSBC’yi de bünyesine katanAlbank, KKTC’de bireyler ve iş dünyasının finansal ihtiyaçlarına cevap verirken, Banka Sigortacılığı alanında da önemli katkılar sağlamaya devam etmeyi planlıyor.

Albank,7 şubesi ve Alternatif Dağıtım Kanalları ile Bireysel ve Özel Bankacılık, TicariBankacılık, KOBİ Bankacılığı, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı, döviz, para piyasaları işlemleri ile uluslararası bankacılık hizmetlerini içeren geniş bir yelpazede hizmetlerini sürdürüyor.

Bu stratejik ortaklık sayesinde Near East Hayat, müşteri segmentinigenişletirken, pazar payını artırma fırsatı da bulacak.

Ülkemizde sağlık sigortalarının diğer Avrupa ülkelerine göre çok az bir oranda satın alındığı göz önüne alındığında aslında bu imkan yaratılarak toplumsal sosyal sorumlulukadına önemli bir adım atılıyor.Sağlık hizmetlerini güvence altına almak isteyen ülkemiz insanlarına kaliteli ,konforlu sağlık hizmeti alabilmek için bir alternatif yaratıldı.Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün veAlbank Genel Müdürü Dr. Ahmet M. Karavelioğlusözleşmeyi imzalamak üzere biraraya geldiklerinde ilerideki olası ortak çalışma fırsatları konusunda diyalog kapılarını açık bırakmak üzerede anlaştılar.Lha