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Near East Hayat ve Albank Sigortacılıkta önemli işbirliği

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Near East Hayat ve Albank Sigortacılıkta önemli işbirliği
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Hayat ve Sağlık Sigortacılığı alanında KKTC’nin ilk yerel  şirketi olan Near East Hayat Albank ile acentelik sözleşmesi imzalayarak  güçlü bir iş ortağı kazandı.

Near East HayatAlbank İşbirliği bankacılık sigorta alanında geniş bir ürün yelpazesi ile tüketici önüne çıkacak.

Albank, yapılan sözleşmeye göre Near East Hayat’ın tüm ürünlerini müşterilerine  sunabilecek.  Süreçlerin nasıl işleyeceğine dair çalışmalar da başlatıldı. Bu hafta sonu Albank personelinetüm  ürünler hakkında Near East  Hayat    Genel Müdürü   Ömür  Şengün  tarafından kapsamlı bir eğitim  verildi. Albank, müşterilerine önümüzdeki haftadan itibaren Near East Hayat ürünlerinisunmaya başlayacak. Müşterilerinin sağlığı sürekli ön planda tutan Albank“Önce Güven”sloganının yanında  “Önce Sağlık“  sloganını kullanmaya başladı.

Hayat Sigortacılığı yanında sağlık alanında da iddialı olan Near East Haya,hızla gelişen ve önemli derecede büyüme potansiyeli olan bir pazarda lider olmayı hedefliyor. Çeşitli gelir grupları için farklı ürünler olmak üzere yatarak, ayakta ve doğum teminatlı 6 adet Sağlık Sigortası planı ile hizmetlerini çeşitlendirenNear East Hayat günümüzde ciddi rakamlara ulaşan sağlık giderlerini halka uygun fiyatlarla elde edebilme olanağı sunuyor.

2016 yılında ING Bank’ı satın aldıktan sonra 2017 yılındaHSBC’yi de bünyesine katanAlbank, KKTC’de bireyler ve iş dünyasının finansal ihtiyaçlarına cevap verirken, Banka Sigortacılığı alanında da önemli katkılar sağlamaya devam etmeyi planlıyor.

Albank,7  şubesi  ve Alternatif  Dağıtım Kanalları ile  Bireysel ve Özel Bankacılık, TicariBankacılık, KOBİ Bankacılığı, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı, döviz, para piyasaları işlemleri ile uluslararası bankacılık hizmetlerini içeren geniş bir yelpazede hizmetlerini sürdürüyor.

Bu stratejik ortaklık sayesinde Near East Hayat, müşteri segmentinigenişletirken, pazar payını artırma fırsatı da bulacak.

Ülkemizde  sağlık sigortalarının diğer  Avrupa ülkelerine göre çok az   bir oranda  satın alındığı göz önüne alındığında  aslında bu imkan yaratılarak toplumsal sosyal sorumlulukadına önemli bir adım atılıyor.Sağlık hizmetlerini  güvence altına almak isteyen ülkemiz insanlarına kaliteli ,konforlu sağlık hizmeti alabilmek için bir alternatif yaratıldı.Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün veAlbank Genel Müdürü Dr. Ahmet M. Karavelioğlusözleşmeyi imzalamak üzere biraraya geldiklerinde ilerideki olası ortak çalışma fırsatları konusunda diyalog kapılarını açık bırakmak üzerede anlaştılar.Lha

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