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Near East Bank’ta hedef sistemi hakkında eğitim

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Near East Bank’ta hedef sistemi hakkında eğitim
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Finansal sektörün en iyi insan kaynağını yetiştirirken gelişim merkezi olma vizyonu ile hareket eden Near East Bank, şubelerde görevli personele hedef sistemi hakkında eğitim düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime Pazarlama Birimi, Near East Technology iş analist ve yazılım uzmanları, müşteri temsilcileri ve şube müdürleri katıldı. Eğitimde, BI tarafına hedef sistemi kurularak müşteri temsilcileri anlık olarak kendilerini takip edebilecekleri sistem tanıtıldı.

Şube müdürlerinin hem şubelerini hem de kendi alt personelini kontrol etme şansı bulacağı yeni sistem de, şube müdürleri kendi şubelerinin karlılığını da anlık olarak takip edebilecek.

Çalışanlarına her türlü gelişim ve eğitim alanında rehberlik etmeye önem gösteren Near East Bank, “insan” odaklı yaklaşımlarını sadece müşterilerin değil, çalışanların hayatını da güzel kılmak üzere uyguladıkları eğitim ve gelişim fırsatlarıyla bankanın başarı hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor. Lha

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