Near East Bank’dan rahatlatıcı tedbirler

Covid-19 salgını ile toplumsal mücadeleye her türlü desteğin sürdürüleceğini bildiren Near East Bank, halkın ve müşterilerinin yaşanan sıkıntılı günleri sağlıkla atlatabilmesi adına bir dizi yeni tedbir yürürlüğe koydu

“ COVID-19 salgını yaşamımıza büyük olumsuzluklar getirmesi ile birlikte, tüm halkımızın bu günleri sağlıkla atlatması Near East Bank olarak en büyük dileğimizdir. Bizler de bankacılık anlayışımız çerçevesinde, halkımız için en iyisini yapabilmek adına elimizden geldiği kadar çaba ve özveri göstermeyi bir borç biliyoruz.

“Evde Kal, Sağlıklı Kal” sloganı doğrultusunda önce sağlık diyerek, bankamız bir Acil Durum Eylem Planı Komitesi oluşturmuştur. Bu doğrultuda, çalışanlarımızın sağlığını öncelikli tutarak, Genel Müdürlük kadrolarının evden çalışabilmesi için gereken ortamlar hazırlanmış, şubelerde ise çalışan sayısı en aza indirgenerek dönüşümlü mesai sistemine süratle geçilmiştir. Bunların yanı sıra, herhangi bir sorun/aksilik durumunda işlerin aksamadan yürütülebilmesi için, tüm personelin yedekleme çalışması yapılmıştır.

Near East Bank, son yıllarda yaptığı yazılım yatırımlarının meyvesini bu zor günlerde almıştır. Şube personelimizin dönüşümlü çalışma programı uyarınca, evde olduğu sürelerde gerektiğinde evden çalışmasına ortam sağlanmıştır. Genel Müdürlük personelimiz %95 gibi oldukça yüksek bir oranda evden çalışmaya devam etmektedir. Böylelikle bankamız, koordineli bir şekilde siz Sayın Müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet vermeye devam etmektedir.

Covid-19’a karşı hem çalışanlarımızın sağlığı güvence altına alınmış, hem de müşterilerimiz için her türlü sağlık önlemini alarak, hijyenik bir ortamda şubelerimizde hizmet verilmeye devam edilmiştir. Aynı zamanda, şube ziyaretlerinizi asgari düzeyde tutmak ve böylece sağlık riskinizi en aza indirgemek adına, evlerinizden online işlem yapabilmeniz için hizmet sunmaya da devam etmekteyiz. Sosyal Medya ve bankamıza ulaşım kanallarını artırmış ve etkin bir Çağrı Merkezi ekibi kurulmuştur. Bu merkeze ulaşan tüm talepleri değerlendirerek, her müşterilerimize hızlı bir şekilde geri dönüyoruz. Günümüzün tüm yüksek teknolojik alt yapısına sahip olan Near East Bank, siber saldırıları kontrol altında tutan yüksek korumalı bir bilgi güvenlik ağına sahiptir. Bankamızın iştiraki olan Near East Technology ekibi hem bankamıza, hem de piyasaya 7/24 aralıksız destek vermektedir.

Bankamız, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerin en başından beri sizlerin yükünü hafifletici kararlar alarak uygulamıştır. Bu bağlamda:

Tüm müşterilerimizin Kredi taksitleri 3 ay süre ile erteleyerek vade uzatımına gidilmiştir. Tüm müşterilerimizin 3’er aylık dönemlerle faiz tahakkuku yapılan kredi hesaplarına, Mart ayı sonunda yansıyacak faizleri, 3 ay süre ile ertelenmiştir. Vadesinde ödeme yapmak isteyenlerin ödeme yapmalarına engel teşkil etmeyecek düzenlemelerin yanı sıra, esnek ödeme planları ile ödeme gücünüze göre vade uzatma talepleriniz en kısa zamanda karşılanacaktır. Kredi Kartı faizleri Akdi Faiz %2,35 ve Gecikme Faizi % 2,85 ten %1 e indirilmiştir. Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı % 20 den % 1 e indirilmiştir. Kredi Kartı kullanan müşterilerimizin mevcut kart limitlerine % 25’ e kadar olan artış talepleri Gelir Belgesi istenmeden karşılanacaktır. Şubelerimiz, İnternet Bankacılığı ve Mobil Uygulamamızdan yapılan yurtiçi havalelerden ücret ve masraf alınmamaktadır.

