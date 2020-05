Near East Bank yeni dönem uygulamalarıyla hizmete devam ediyor

Çalışanların ve toplum sağlığını önceliği olarak gören Near East Bank, tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı, karantina sürecinde tüm lokasyonlarında uyguladığı sağlık kurallarından taviz vermeden, açılımların başlayacağı 4 Mayıs 2020 Pazartesi’nden itibaren yoluna hız kesmeden devam ediyor.

COVID-19 salgını nedeni ile 14 Mart 2020’de faaliyetleri durdurulan sektörlerin çoğunluğunun bugünden (04 Mayıs) itibaren yeniden faaliyetlerine devam edebilecekleri doğrultuda, Near East Bank çalışma saatleri ve işleyişi hakkında bir dizi önlemler aldı.

Tüm şubeleri bugünle birlikte 08:00-16:00 saatleri arasında kesintisiz hizmet vermeye devam edecekNear East Bank salgının ilk gününden itibaren, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak ve kesintisiz hizmet vermek için sağlık tedbirlerini titizlikle yürütüyor. Bu bağlamda, hizmet saatleri boyunca banka içerisine her defasında sınırlı sayıda müşterinin maskeli olarak alınmasına ve mesafe koruyucu şerit uygulamasına devam edilecek.

Bu güne dek olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hijyen kurallarına üst seviyede devam edileceğini bildiren Near East Bank açıklamasında müşterilerin nakit ihtiyaçlarını Near East Bank’ın tüm ATM’lerinden karşılayabilecekleri özellikle vurgulanarak, her koşulda şubelerinden de temin edilebildiği, diğer tüm ihtiyaçlar için müşteriler www.neareastbank.com internet bankacılığı ve Near East Mobil alternatif kanallardan yararlanılabileceği kaydedildi.

Müşterilerine nakit para yerine Kredi Kartı ve Banka Kartı kullanımına özen göstermeleri gerektiğine vurgu yapan Banka açıklamasında ayrıca, Near East Bank Çağrı Merkezi 444 0 632 numarasından da hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında tüm bankacılık hizmetlerinin hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebileceği, Facebook aracılığı ile müşterilerin diledikleri zaman yönlendirdikleri tüm soruların mümkün olan en kısa sürede yanıtlanacağı, CardPlus Kredi Kartı’nda problem yaşayan müşteriler ise 444 5 000 hattından CardPlus’a ulaşabileceklerini de bildirdi.

Haskasap ” İlk Önceliğimiz Sağlık ve Kesintisiz Hizmettir”

Near East Bank'ın salgına karşı attığı adımlara değinen Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, "Salgının ilk günlerinden itibaren, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak ve kesintisiz hizmet ilk önceliğimiz oldu. Yaşanan bu olağanüstü süreç bize yaptığımız kapsamlı yatırımların ne kadar önemli ve yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Gelişmiş dijital altyapımız sayesinde hizmetlerimiz hiç aksamadı. Çalışanlarımızın büyük bir kısmı, bu sayede hızla uzaktan çalışmaya başladı. Sahada hizmet vermeye devam eden çalışanlarımız için de başta sosyal mesafe ve hijyen uygulamaları olmak üzere birçok önlem aldık. Tüm Near East Bank çalışanları büyük bir özveriyle müşterilerimizin her türlü ihtiyacı için onların yanında olmayı sürdürüyor. Bu zorlu süreçte ülkemizin, toplumumuzun, müşterilerimizin yanında olmanın ve onların hayatlarını kolaylaştırmanın öneminin farkındayız" ifadelerini kullandı.