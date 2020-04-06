Near East Bank sağlıktaki önceliğe hizmette çeşitliliği de ekledi

Near East Bank müşterileriniCovid-19 salgınından koruyup, kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını sağlamak için Alsancak, Güzelyurt, Yeni Erenköy ve Değirmenlik Bölgesi’nde bulunan 16 KioskCihazları’ndankredi kartı veya nakit olarak Kıb-Tek, ön ödemeli su sayacı kontör yüklemesi, Vodafone fatura ödemeleri, Vodafone kontör yükleme, Vodafone paket yükleme, Belediye temizlik ücreti, Belediye sağlık ücreti, Belediye trafik cezası ve daha birçok Belediye fatura ödemeleri için kolaylık sağlıyor

Küresel çapta tüm yaşamı etkileyen Covid-19 salgını ile ilgili yaşanan süreçte, çalışanların ve müşterilerinin sağlığı için pek çok koruyucu önlem hayata geçiren. Near East Bank, yeni teknolojiler kullanarak oluşturduğu ürün ve hizmetlerle bankacılık sektörünün sınırlarını genişleterek, bu zorlu süreçte müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Near East Bank bu zor dönemde ülkemize ve milletimize sınırsız hizmet sunmak ve müşterilerine destek olmak için var gücü ile çalışmaya ve bu yolda her türlü ilave uygulamayı hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Bu güne kadar teknolojiye yaptığı kesintisiz yatırımları ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyan Nerar East Bank, müşterilerine tek elden bankacılık hizmetlerini gerçekleştirebilecekleri ve tüm kanalların birbiriyle iletişimde olduğu bir bankacılık dünyası oluşturdu. Banka Covid-19 salgını sebebi ile müşterilerine evde kalmalarını önererek, tüm işlemlerini Near East Bank’ın dijital kanallarından gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Near East Bank müşterileriniCovid-19 salgınından koruyup, kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını sağlamak için Alsancak, Güzelyurt, Yeni Erenköy ve Değirmenlik Bölgesi’nde bulunan 16 KioskCihazları’ndankredi kartı veya nakit olarak Kıb-Tek, ön ödemeli su sayacı kontör yüklemesi, Vodafone fatura ödemeleri, Vodafone kontör yükleme, Vodafone paket yükleme, Belediye temizlik ücreti, Belediye sağlık ücreti, Belediye trafik cezası ve daha birçok Belediye fatura ödemeleri için kolaylık sağlıyor.

Kiosk cihazlarının hangi lokasyonda olduğunu öğrenmek isteyenlerNear East Bank’ın www.neareastbank.com adresini ziyaret edebilir ayrıca, www.paypointcyprus.com adresinden de sanal pos ile ödeme yapabilir.

Sağlıkla, kesintisiz hizmet vermeye odaklananNear East Bank, her koşulda müşterileri için hayatı kolaylaştırmayı sürdürecek.

Near East Bank “ne güzel şeymiş düşünülmek” sloganı ile kesintisiz hizmetlersağlayan yapısı ve fark yaratan çalışmaları ile müşterilerine üstün bir deneyim yaşatmaya devam edecek.Lha