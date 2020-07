Near East Bank personel istihdam ve eğitimlerini sürdürüyor

Finansal ve operasyonel başarılarını sürdürülebilir kılmak adına işe alımlarda, yetenekli gençler yanında profesyonellerin de ilk tercihi olmayı hedefleyen Near East Bank, bu bağlamda, 2020 yılının ilk yarısında bünyesine 35 yeni personel ekledi

Bankacılık sektöründe üstün nitelikli insan kaynağına sahip olmak ve bu kaynağa yatırım yaparak tüm paydaşlarına değer yaratmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Near East Bank, üstün nitelikli insan kaynağı kadrosunu korurken yenilerini de kazandırmak diğer yandan en yeni sistem ve uygulamalarını geliştirmek adına gurur verici kazanımlar elde ediyor.

Nitelikli ve iyi eğitimli, sürekli öğrenmeye açık, paydaşlara ve Near East Bank’a değer katmaya hevesli, yenilikçi kişileri ırk, dil, din, cinsiyet ve yaş dahil hiçbir ayrım yapmaksızın bünyesine katmaya özel önem veren istihdam politikası yürüten Near East Bank, üstün teknolojik altyapısı ile de çalışanların öğrenme süreçlerini etkin olarak takip edebilecekleri portal ile eğitim kalitesini her zaman en üst seviyede tutuyor.

Çalışanlarının bireysel deneyim ve uzmanlıklarını kurumsal hedefleri doğrultusunda etkin bir biçimde yönetmek adına, değişen gereksinimlere yanıt verebilen, gelişime açık ve esnek bir Performans Yönetim Sistemi benimseyen Near East Bank, kariyer yönetim fonksiyonu ile hedeflerinin gerçekleştirilmesine stratejik iş ortağı rolüyle destek verirken bu kapsamda, mevcut insan kaynağının en etkili şekilde pozisyonlandırılması ve orta-uzun vadede kariyer planlarının gerek banka gerekse çalışanın gelişimi için en ideal şekilde işletilmesine de öncülük ediyor.

Sürekli Gelişen Müşteriye Odaklı Hizmet Ağı

Sürekli gelişen bir hizmet ağına sahip olduklarını dile getiren Near East Bank İnsan Kaynakları Müdürü Özge Ciğerci, eğitim sistemi aracılığı ile tüm çalışanlarının gelişimini desteklemenin yanı sıra motivasyon ve iş tatminlerinin artırılmasını hedeflediklerine vurgu yaptı.

Ciğerci, “Near East Bank’ı geleceğe taşımak hedefi doğrultusunda bankamızın kariyer stratejisi; ilişki yönetimi, kalite, verimlilik, sürdürebilirlik konularını ön planda tutan, proaktif çalışma modeli ile iş birimi ve sahaya öneri sunan, ürün odaklılık yerine müşteri odaklılık yaklaşımı ile gelişim kaynaklarına odaklanan bir yaklaşım üzerine kuruludur” dedi. Lha