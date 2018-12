Near East Bank Oracle Zirvesinde yer aldı

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek geleceğin bankacılık hizmetlerini tüketiciye bugünden sunanNear East Bank,Teknoloji Bankacılığı nabzının attığı Oracle zirvesinde (OracleCloudDay) yer aldı.

Bu bağlamda, Near East Bank her yıl Oracle tarafından düzenlenen OracleCloudDay’e katılarak gelişen bulut teknolojilerini, ideal uygulamaları ve başarılı kullanım örneklerinin keşfedilmesi sağlandı.

Türkiye’de küresel çaplı finansal kurumların bulut teknolojilerini yakından takip edip kendi içlerinde yaptıkları uygulamaların tanıtımlarına da yer verilen Zirve’de “ veri güvenliği ve veri kurtarma” konularında önemli sunumlar yapıldı. Zirvede yer alarak bugüne kadar yaptığı teknolojik yatırımlar ve proje uygulamalarının doğru hedeflerde olduğunu teyit eden Near East Bank, bu girişimle ileriye dönük teknolojik yatırım hedeflerindeki vizyona değer kattı.

Haskasap’ın Değerlendirmesi

Near East Bank Pazarlama, Bilgi Teknolojileri, Operasyon ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, bankanın zirvedeki temsiliyetine ilişkin değerlendirmesindeinovasyona her zaman önem verdiklerini dile getirerek Near East Bank olarak Near East Technology şirketini kurarken amaçlarının ilerleyen zamanda bu şirketi FinTech olarak geliştirip, finansal alanlarda yeniliklere öncülük etmek olduğunu anımsattı. Near East Bank'ın geçmişten gelen yenilikçi ruhunu güçlendirerek yatırımlarını sürdürdüğüne işaret eden Haskasap, Oracle Zirvesi'nde sektörde daha da fark yaratmak adına önemli temaslarda bulunduklarının altını çizdi.