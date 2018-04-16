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Near East Bank ‘Oracle Finans Zirvesi’ndeydi

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Near East Bank yetkilileri bu yıl da “ Oracle Finans Zirvesi 2018”e katılarak, dijitalleşme konusunda başarı sağlayan finans kurumlarının teknoloji yatırımları ile iş kalitesi ve verimliliği öne çıkaran uygulamalar hakkında bilgiler aldı

Near East Bank ‘Oracle Finans Zirvesi’ndeydi
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Rekabet gücünü canlı tutmak,  hızlı gelişen teknoloji ve globalleşen dünyanın pazar koşulları ile her geçen gün yeni ve farklı ihtiyaçları gündemine taşımak ve rakiplerine göre önde kalabilmek adına vizyonunu yenilemeye devam eden Near East Bank  bu yıl da “ Oracle Finans Zirvesi 2018”e katıldı.

Wyndham Otel İstanbul’da gerçekleştirilen Oracle Finans Zirvesi’nde dijitalleşme konusunda başarı sağlayan finans kurumlarının teknoloji yatırımları ile iş kalitesi ve verimliliği öne çıkaran uygulamaları tanıtıldı. Teknoloji yatırımları ile dünyada ve Türkiye’de öne çıkan kuruluşların iş ortaklıklarıyla gerçekleştirdikleri projelerin başarı hikayelerini içeren sunumlar Near East Bank’ın ileriye dönük teknoloji yatırımları ve proje çalışmalarının doğruluğunu teyit etti.

Near East Bank Pazarlama,Bilgi Teknolojileri ve Destek Hizmetleri Genel Müdür YardımcısıEnver Haskasap, dijitalleşmenin rekabetin en önemli anahtarlarından biri olduğunu dile getirerek, Near East Technology şirketini kurarken amaçlarının ilerleyen zamanlarda bir Fintech şirketi olarak  finansal  teknolojilerin  gelişimine yönelik  hizmetler geliştirip finansal alanlarda  teknolojik yeniliklere öncülük etmek olduğunu dile getirdi. Near East Bank’ın geçmişten gelen yenilikçi ruhunun devam ettiğini dile getiren Haskasap, sektörde daha da fark yaratmak adına Oracle Finans Zirvesi’nde yararlı temaslarda bulunduklarına vurgu yaptı. Lha

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