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Near East Bank kredi kartı faiz oranlarını değiştirmedi

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Near East Bank kredi kartı faiz oranlarını değiştirmedi
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Halktan aldığı güven doğrultusunda istikrarlı büyüme sürecini sürdüren Near East Bank, müşterilerine ek külfet oluşturmamak amacıyla kredi kartı faiz oranlarını artırmayacağını açıkladı.

KKTC Bankalar Birliği’nin 24 Ocak tarihli tavsiye kararı çerçevesinde Near East Bank üst yönetimi tarafından alınan kararla Türk Lirası işlemlerinde azami aylık akdi faiz oranı %2.54 ve azami aylık gecikme faiz oranının %3.04 olarak eski oranlarda bırakıldı. Banka kararı sürdürülebilir finansal başarının ancak yüksek müşteri memnuniyeti ve bağlılığı ile sağlanabileceği gerçeğinden hareketle müşterilerinin menfaatlerini koruma amacıyla aldığını açıkladı.

Haskasap’ın Değerlendirmesi

Müşterilerinin her zaman ve her koşulda yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, “önce müşteri” felsefesi ile hareket ettiklerini, kredi kartı faiz oranlarını değiştirmeyerek müşterilerin ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılamalarına olanak sağladıklarını dile getirdi. Haskasap, Near East Bank olarak sundukları tüm hizmetlerde üst düzey ve kalıcı müşteri memnuniyeti sağlama hedefi ile çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Lha

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