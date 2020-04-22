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Near East Bank hayatı kolaylaştırmayı sürdürüyor

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Near East Bank hayatı kolaylaştırmayı sürdürüyor. Maaştan avans kredisi ile zaman tüketicinin elinde

Near East Bank hayatı kolaylaştırmayı sürdürüyor

Çalışanların, ailelerinin ve müşterilerinin sağlığını korumak adına Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tüm önlemlere ek olarak risk teşkil edebilecek olası duruma karşı pek çok koruyucu tedbiri hayata geçirmeye devam ettiklerini anımsatan  Near East Bank Merkezi Pazarlama ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu, bunun yanında hayatın devamlılığı ilkesinden hareketle tüketicilerin ve müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen yeni Maaştan Avans uygulamasını başlattıklarını açıkladı. 

Timuçin Samancıoğlu, “hayatınızın tüm alanlarında da sizin yanınızda olarak, bu zor günlerinizde ihtiyaçlarınıza özel tasarlanmış ürün ve hizmetlerimiz ile kendinizi daha iyi hissedebilmeniz için canla başla çalışıp üretmeye devam etmekteyiz.” dedi.  

Samancıoğlu, Near East Bank müşterileri için özel olarak hazırladıkları Maaştan Avans ürününü hayata geçirdiklerini belirterek, müşteriler maaşlarının ödeme tarihini beklemeden faydalanabilir, tüm CardPlus ATM’lerinden ve Near East Bank Şubelerinden nakit çekebilir, ayrıca İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık’tan tüm ödemelerini rahatlıkla gerçekleştirebileceğini kaydetti.

KKTC’nin içinde bulunduğu bu zor dönemde de her zaman olduğu gibi  müşterilerinin yanında olarak onlara kolaylık sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Near East Bank Merkezi Pazarlama ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu, müşterilerin Maaştan Avans Ürününden yararlanmak için İnternet Bankacılığından, www.facebook.com/NearEastBank facebook adresinden, 444 0 632 Call Center, 0548 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından, Near East Mobil ve iletisim@neareastbank.com adresinden başvuruda bulunabileceklerini sözlerine ekledi. Lha

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