Near East Bank eğitim amaçlı sigorta ve krediyi tanıttı

Ekonomiyi büyütme yanında toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesini de desteklenmesini öncelikli sorumluluğu olarak sahiplenen Near East Bank, Eğitim Kredisi ve Eğitim Sigortası ürünlerini tanıttı.

Gelişen teknoloji sayesinde hızlı bir dönüşüm geçiren finans sektöründe yeniliklerin öncüsü olmak ve geçmiş başarılarının üzerine yenilerini inşa etmek için sade, çevik ve her alanda dijitali benimsemiş bir banka yaratmak misyonuyla çalışmalarını sürdüren Near East Bank, Near East İlkokul ve Near East Kolej öğrencilerinin karne gününde tanıtımını yaptığı Eğitim Kredisi ve Eğitim Sigortası’na büyük ilk gösteren veliler, her iki ürün hakkında detaylı bilgi aldılar.

Eğitim bir süreçtir ve bu süreç çocukların tüm geleceğini etkiler. Near East Bank Eğitim Sigortası ile ani ve beklenmedik bir kaza sonucu ölüm halinde çocuğunuza, yasal varislerine belirlenen teminatlar çerçevesinde lehtara aylık tazminat ödemesi yapılıyor. Bu sayede çocukların eğitimi yarıda kalmaz, hayal ettiği bir geleceği yaşama şansı yakalar.

Near East Bank, Eğitim Kredisi ile karantina sürecinde biriken okul masrafları ve yeni dönem kayıtları için çocukların doğru eğitim kurumlarından iyi ve kaliteli bir eğitim alabilmesine destek oluyor. Ayrıca karantina sürecinde yarım kalan yüksek öğrenim tamamlanabilir, yüksek lisans ya da doktora masrafları kolayca finanse edilebilir veya iş için gerekli olan sertifika eğitimlerine katılım sağlanır.

Near East Bank'ın her kesimin ihtiyacına uygun ürün çıkarma gayretinde olduğunu vurgulayan Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, " KKTC için hep en iyisini düşünüyor ve ülkemizi ileriye taşıyacak fikirleri hayata geçirmek için tüm kalbimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.