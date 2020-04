Near East Bank değişken hesap ile kontrol elinizde

Near East Bank, dünya çapında tüm yaşamı etkileyen Covid-19 salgını ile ilgili önlemlerini, ülkede alınan geniş tedbirlere paralel olarak artırarak sürdürmeye devam ediyor.

Buna bağlı olarak, sektöre getirdiği yeniliklerin, sağlam finansalların, teknolojik alt yapısı ile KKTC’nin nitelikli bankalarından biri olan Near East Bank, Ticari ve Bireysel müşterilere olduğu gibi Özel Bankacılık müşterilerinin de finansal varlığını profesyonelce yönetmeye devam ediyor.

Near East Bank Değişken Hesap, özellikle şu andaki gibi para piyasalarındaki volatilitenin, döviz kurları dalgalanmasının yüksek olduğu bir dönemde piyasa hareketlerini takip ederek dilediğiniz zaman bir para biriminden diğer bir para birimine geçiş yaparak, bir yandan paranızın değerini korurken öte yandanfaiz kaybı yaşamadan, cazip faiz getirisi elde etmek isteyen müşteriler için ideal bir hizmettir.

Değişken Hesapbirikimleriorta ve uzun vadeli değerlendirirken, vade süresi boyunca faiz kaybı yaşamadan para birimleri arasında geçiş yapmaya olanak sağlayan, müşterilerine esneklik olanağı sunan vadeli mevduataalternatif bir üründür.

Her koşulda olduğu gibi Değişken Hesap ile müşterilerin yüzünü güldürmeyi başaran Near East Bank, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vade ile tek bir para birimine bağlı kalmadan TL, GBP, USD, EUR ve ALTIN arasında vade sonunu beklemeden faiz kaybı yaşamadan geçiş yapılabilir.Değişken Hesap, müşterilerine taahhüt süresi boyunca seçmiş oldukları para birimleri arasında Near East Bank’ın özel alış/satış kurlarından diledikleri kadar dönüşüm yapma imkanı sağlıyor. İlgili para birimleri için hesap açılışında belirlenen faiz oranları sabitlenir ve taahhüt süresi boyunca değişmez. Buna bağlı olarak, müşterilerimize hem kurlardaki hareketlerden kazanım elde etmeye olanak tanınarak, özel oranlarla sabit faiz getirisi elde etmeyefırsat tanır.

Cazip faiz oranları ile müşterilerine güzel bir yatırım seçeneği sağlayan Near East Bank, değişen piyasa şartlarına uygun ürün seçenekleri ile her koşulda müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam edecek.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet tasarımının giderek daha fazla önem kazandığını dile getiren Near East Bank Özel Bankacılık Grup Müdürü Esra Manyera, uluslararası özel bankacılık standartlarındaki ürün ve hizmetleri ile ön plana çıktıklarına vurgu yaptı. Manyera, müşteriyi tanıma, ihtiyaçlarını karşılayabilme ve uygun çözümler sunabilme amacı ile finansal konulardaki tüm ihtiyaç ve beklentilerine en kısa sürede ve en doğru şekilde çözüm bulduklarını söyledi.

Banka olarak toplum sağlığı için gerekli tüm önlemleri etkin bir şekilde aldıklarını belirten Manyera, tüm müşterilere evde kalıp aileleri ile birlikte güvende olmaları için çağrı yaptı.

Near East Bank müşterilerinin ihtiyaçlarını önemsediği kadar onların sağlığını da düşünüp önemser. Tüm tüketicilere açık olan uygulamaya şubeye gitmeye gerek kalmadan Değişken Hesap’awww.neareastbank.com web adresinden, 444 0 632 Call Center aracılığı ile veya Near East Bank Facebook sayfasından başvuruda bulunabilirsiniz.Lha