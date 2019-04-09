Ne moral kaldı ne para

İş dünyası, ekonomik protokolün Türkiye ile bir türlü imzalanamaması nedeniyle her gün için sektörlerin ciddi şekilde yara aldığına dikkat çekti

Sanayi Odası Başkanı Avunduk, “Türkiye’den KKTC’ye kaynak akışı yapılmamasının ağır sonuçlarını yaşıyoruz” derken, Otelciler Birliği Başkanı Çağıner de acentelerin paralarını alamadığını bu nedenle otellere de borçlarını ödeyemediklerini söyledi. Ticaret Odası Başkanı Deniz de “Hükümetin Türkiye ile ilişkilerinden endişeliyiz” diye konuştu

Ekonomik Örgütler Platformu’nun önemli temsilcileri, Türkiye ile bir türlü imzalanamayan Ekonomik Protokolün bir an önce imzalanması gerektiğini ifade ederek imzalanamayan her gün için sektörlerin ciddi şekilde yara aldığını söyledi.

Birçok sektörün, devletten alacakları ödemelerin ödenmemesi nedeniyle zora girdiğini, zaten ciddi derecede artış gösteren girdi kalemleri nedeniyle zor durumda bulunan iş dünyasının daha da zor noktaya çekildiği kaydedildi.

Hükümet arasındaki uyumsuzluğun Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın açıklamasıyla ayyuka çıkmasının ardından sektörler hükümetin artık bir yol çizmesi gerektiği görüşünde.

Özellikle Turizm, eğitim ve sanayi sektöründe iş insanlarının zor bir süreç geçirdiğini ifade eden Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, hükümet Türkiye ile Ekonomik Protokol’ün imzalanması için hızlanması ve piyasaya para akışını sağlaması çağrısında bulundu.

AVUNDUK: AĞIR SONUÇLAR YAŞIYORUZ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, hükümetin uyumsuzluğu noktasında önceki gün yaptığı açıklamayı doğrulayan nitelikte bir açıklamanın bugün Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından yapıldığını ifade etti.

Avunduk, şu ana kadar Türkiye ile Ekonomik Protokol’ün imzalanmamasının ağır sonuçları ödediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Türkiye’deki seçimler demokratik zeminde yapılmış ve milletin iradesi sandığa yansımıştır. Birkaç noktada sayımlar yeniden şeffaf bir şekilde yapılıp kısa sürede sonuca varılacak. Sonuçlar da yakın zamanda açıklanacak. Bu seçimlerin yerel seçim olması hasebiyle siyasi iktidarla ilişkilendirilmesi beklenemez. Demokrasilerde yerel seçimler ve siyasi seçimler ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Türkiye’de yerel seçimlere yoğunlaşılması bizimle diyalogların yavaşlamasına neden oldu. Ancak bilindiği üzere devletlerde devam da esastır. Yine basından izlediğimiz kadarıyla Başbakan Yardımcısının verdiği demece dayanarak metnin dahi oluşmamış olması kaygı verici olarak önümüze çıkmaktadır. Şu ana kadar Türkiye’den KKTC’ye kaynak akışı ekonomik protokolün imzalanmaması nedeniyle yapılamamış olmasının ağır sonuçlarını yaşıyoruz yaşamaya da devam edeceğiz.”

ÇAĞINER: MORALİMİZ ÇOK BOZULDU

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise ekonomik ve siyasi olayları sıkıntılı gördüklerini ifade etti. Başbakan Erhürman’ın Nisan-Mayıs ayında Ekonomik Protokol’ün imzalanacağını söylerken Başbakan Yardımcısı Özersay’ın mutabakata varılmadığını söylemesini de eleştiren Çağıner, “Bütün hesaplamalarımızı bu protokol üzerinden yaptık. Olacaksa olsun olmayacaksa da ona göre önümüze bakalım” ifadelerini kullandı.

“MORALİMİZ BOZULDU”

Çağıner, dün medyada protokol ile ilgili çıkan haberlerin morallerini bozduğunu kaydederek sektörlerin artık zor durumda kaldıklarını belirtti. Girdi maliyetlerinin arttığını ve ekonomik durum nedeniyle öngörülebilir bir fiyat açıklamaları yapamadıklarını söyleyen Çağıner, “Uçak sayılarında ve rezervasyonlarda düşüş var. Böyle giderse turizmde de bu yıl için bir düşüş olacak. Sorumlu kişiler olarak devlet yetkilileri bize ne olacağını söylemeleri gerekirdi. Bu yıl reklam yapılmadı, pazarlamalar yapılmadı. Biz yetkililere önlem almamız gerektiğini söyledik. Turizm bir yıl önceden planlanıyor. 2019 yılı da artık kayıp” dedi.

Çağıner, turizm sektöründe devlet kaynaklı alacakların alınamaması nedeniyle acentelerin paralarını alamadığını bu nedenle de otellere de borçlarını ödeyemediklerini kaydederek “Zaten satış düşük. Bu ekonomiyi döndüren turizm ve eğitimdir. Buralarda düşüş olması her şeyi etkileyecektir. Kamunun görevi sadece maaş ödemek değildir. Hal böyle devam ederse istihdam azalacak, herkes kabuğuna çekilecek. Maliye bakanı her şey hazırmış gibi konuşuyor, diğer taraftan da mutabakata varmış bir protokol yoktur deniyor. Yakın zamanda meclis kapanacak, bunun prosedürleri vardır. Protokolün gidişatını iyi görmüyoruz. İcraat yapıp yapamadıklarını ne zaman tespit edecekler önemli olan bu. Zaman bizim için çok önemli” diye konuştu.

DENİZ: HÜKÜMETİN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNDEN ENDİŞELİYİZ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Ticaret Odası olarak herhangi bir protokolün çalışıldığından kuşkuları olduğunu ifade ederek daha önceki protokollerde oda olarak kendilerinin de görüşünün alındığını ancak bu kez öyle birşeyin yapılmadığını kaydetti.

Deniz, “Bize göre bir protokol yoktur. Bu durum ülkedeki ekonomiyi çok olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bizim bütçemiz belli. Yıl başında onaylandığı zaman bile bir açık vardır. Bizim bütçemizin yüzde 90’ı cari harcamalara yani maaş ödemelerine gidiyor. Bir avuç asfalt alıp dökecek veya ilaç alacak paramız yoktur. Bunları da yapabilmek için devlet hayatı pahalılaştıracak. Ek vergiler koyacak ve daha fazla paranın gelmesini bekleyecek ancak bu her zaman böyle işlemez ve ters teper. Hükümetin Türkiye ile ilişkilerinden biz endişe duyuyoruz. Bunu düzeltmeleri gerek dedi.